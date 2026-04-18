Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırıları ardından İran büyükelçisini bakanlığa çağırdı - Son Dakika
Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırıları ardından İran büyükelçisini bakanlığa çağırdı

18.04.2026 19:48
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda silahlı saldırıya uğrayan gemilerin Hindistan bandralı petrol tankerleri olduğunu doğruladı. İran'ın Hindistan Büyükelçisi, saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda silahlı saldırıya uğrayan gemilerin Hindistan bandralı petrol tankerleri olduğunu doğrularken, olayın ardından İran'ın Hindistan Büyükelçisi Muhammed Fathali'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Hindistan hükümeti, İran'ın yeniden gemi geçişlerine kapattığı Hürmüz Boğazı'nda silahlı saldırıya uğrayan iki geminin petrol taşıyan Hindistan bandralı tankerler olduğunu açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, saldırı ardından İran'ın Hindistan Büyükelçisi Muhammed Fathali'nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Görüşmede, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vikram Misri'nin Büyükelçi Fathali'ye Hindistan'ın gemilere yönelik saldırıya ilişkin "derin endişesini" ilettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre Misri, Hindistan'ın ticari gemilerin ve denizcilerin güvenliğine verdiği önemin altını çizerek, İran'ın daha önce Hindistan'a yol alan bazı gemilerin güvenli geçişini kolaylaştırdığını hatırlattı. Ticari gemilere ateş açılması gibi ciddi bir olayla ilgili endişelerinin altını yeniden çizen Hint yetkili, büyükelçiden Hindistan'ın görüşlerini İran makamlarına iletmesini ve Hindistan'a doğru yol alan gemilerin Boğaz'dan geçişini kolaylaştırma sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasını talep etti.

Bakanlık açıklamasında, İran büyükelçisinin söz konusu endişeleri kendi makamlarına ileteceğini bildirdiği aktarıldı.

Çeşitli kaynaklar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan en az 2 ticari gemiye ateş açtığını iddia etmişti. DMO, saatler önce yaptığı açıklamada, ABD'nin devam eden ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine yeniden kapatıldığını duyurmuştu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Hindistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırıları ardından İran büyükelçisini bakanlığa çağırdı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 19:50:41.
SON DAKİKA: Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırıları ardından İran büyükelçisini bakanlığa çağırdı - Son Dakika
