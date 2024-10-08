Hizbullah: ABD Gazze\'deki suçların ortağı

Politika

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, "ABD'yi Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olarak görüyoruz. ABD'nin desteği olmasaydı, İsrail'in saldırıları bir ay içinde son bulurdu" dedi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarının 7 gün önce başladığını ancak İsrail ordusunun henüz bir ilerleme sağlayamadığını belirten Kasım, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yeni genel sekreterin seçileceğini ve süreç tamamlandığında duyuru yapılacağını ifade etti.

Hamas'ın geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nu istisnai bir olay ve Orta Doğu'da değişimin başlangıcı olarak nitelendiren Kasım, "İsrail'in hedefi direniş eksenini tamamen sona erdirmek ve Filistin halkını yok etmektir" ifadesini kullandı. Kasım, İsrail'in bölgedeki tüm ülkeleri ve halkları kendi politikalarına tabi tutmak istediğini söyledi.

"ABD Gazze'deki suçların ortağıdır"

ABD'nin İsrail'e yönelik desteğine ilişkin konuşan Kasım, " Amerika Birleşik Devletleri'ni Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olarak görüyoruz. ABD'nin desteği olmasaydı, İsrail'in saldırıları bir ay içinde son bulurdu" dedi. Hamas'ın çok daha fazla direnme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kasım, "Filistin halkı yenilmezdir ve özgürlüğe layıktır" şeklinde konuştu.

Hizbullah'ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve suikastların ardından İsrail ordusuna direnme kapasitesinin zarar görmediğini belirten Naim Kasım, "Askeri kapasitemiz iyi. Düşmanlarımızın savaş kabiliyetlerimiz hakkında söyledikleri bir yanılgı. Yalan söylüyorlar. Cephedeki savaşçılarımız sağlam. Son 10 günde İsraillilerin acısı arttı. Onlara, daha fazla İsraillinin yerinden edileceğini söylüyoruz. İsrail'in planı, Lübnanlı sivilleri öldürmek ve kaos oluşturmak için köyleri boşaltmak. Ama onlara, çabalarının başarısız olduğunu söylüyorum" diye konuştu. - BEYRUT