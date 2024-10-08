Hizbullah Komutanı Beyrut'ta Öldürüldü

Politika

İsrail ordusu, Hizbullah'ın lojistik karargahı komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin Beyrut'taki saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün IDF'nin başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat noktalarına yönelik saldırı gerçekleştirdiği, saldırıda Hizbullah Komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyini'nin öldürüldüğü belirtildi. Hüseyni'nin komutasındaki karargahın Hizbullah'a bağlı lojistiği denetlediği ve örgüt içindeki çeşitli birimlerin bütçelendirilmesi ve yönetiminden sorumlu olduğu ifade edildi. Karargahta hassas güdümlü füzelerin üretiminden ve Lübnan'daki silahların depolanması ve taşınmasından sorumlu olan Hizbullah'ın Araştırma ve Geliştirme Biriminin de bulunduğu aktarıldı.

Hüseyni'nin İran ve Hizbullah arasındaki silah transferlerinde önemli bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, Hizbullah birimleri arasında silahların dağıtımından sorumlu olduğu ve bu silahların hem nakliyesini hem de ödemelerini denetlediği kaydedildi. Hüseyni'nin ayrıca Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin bir üyesi olduğu ifade edilirken, Hizbullah komutanının örgütün savaş planları ile Lübnan ve Suriye'den İsrail'e yönelik saldırılarının koordinasyonunda da rol oynadığı belirtildi. - TEL AVİV