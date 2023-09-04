HKP Genel Başkanı ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÜSKÜDAR'da tartıştıkları komşularını bıçakladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Nurullah Efe hakkında ev hapsi, oğlu Hikmet Efe hakkında ise en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Olay dün saat 12.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.A., eşi H.A. ve H.A. oturdukları sokakta metruk halde bulunan binanın bahçesinden budanmış olan ağaç parçalarını almaya geldi. Aynı sokakta oturan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu da budanmış ağaç parçalarını toplamaya gelenlere 'yaş ağaçları kesiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe ve kavga ettikleri R.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Nurullah Efe ve oğlu tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

HKP GENEL BAŞKANI VE OĞLU ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Nurullah Efe hakkında ev hapsi şeklinde oğlu Hikmet Efe için ise en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğluna yurt dışı çıkış yasağıda getirildi.