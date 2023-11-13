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Filistin'e destek veren iklim aktivisti Greta Thunberg'e saldırı - Son Dakika
BBC

Filistin'e destek veren iklim aktivisti Greta Thunberg'e saldırı

13.11.2023 06:04

Hollanda'da 85 bin kişinin katıldığı İklim ve Adalet Yürüyüşü'nde sahneye atlayan bir kişi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in elinden mikrofonu alıp Filistin'e destek mesajlarına tepki gösterdi.

Hollanda'da 85 bin kişinin katıldığı "İklim ve Adalet Yürüyüşü" etkiliğinde söz alan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Sahar Şirzad adında bir Afgan kadın ile bir Filistinli kadını sahneye davet etti. Şirzad'ın konuşmasından ardındanThunberg, "İktidardakiler dinlemiyorlar" dedikten sonra öfkeli bir adam sahneye çıkarak Thunberg'in üzerine yürüdü ve mikrofonu aldı. Öfkeli adam "Buraya iklim mitingi için geldim, siyasi görüş için değil." dedi.

"SÖMÜRGECİLİĞE SON, ÖZGÜR FİLİSTİN" YAZILI BAYRAKLA SAHNEYE ÇIKTI

Dam Meydanı'nda dün öğle saatlerinde başlayan İklim ve Adaket Yürüyüşü etkinliğinin konuşmacılarından biri olan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "İklim Adaleti" yazan bir pankart ve "Sömürgeciliğe son, özgür Filistin" yazılı bir Filistin bayrağının altında yürüyerek sahneye çıktı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in konuşmasını yapmak için bulunduğu kürsüye, Hollandalı Barış Örgütü PAX'ın 2023 Barış Güvercini ödülünün sahibi Sahar Şirzad da çağrıldı.

Filistin'e destek mesajı veren iklim aktivisti Greta Thunberg'in sözü kesildi

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA İKLİM ADALETİ YOK"

Şirzad'ın konuşması sırasında birkaç kez "Nehirden denize özgür Filistin" sloganını kullanması üzerine, mikrofonun sesi kısıldı. Konuşması biten Şirzad mikrofonu iklim aktivisti Thunberg'e verdi. Thunberg konuşmaya başlayacağı sırada sahneye atlayan bir kişi, Thunberg'e müdahalede bulunarak mikrofonu aldı ve "Buraya iklim mitingi için geldim, siyasi görüş için değil." şeklinde tepki gösterdi. Öfkeli adam sahneden indirilirken Thunberg, konuşmasına devam ederek "Uluslararası dayanışma olmadan iklim adaletinin sağlanamayacağını" belirtip göstericilerle birlikte, "İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti yok" sloganı attı.

İSRAİL'E DESTEK VERENLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Greta Thunberg, geçen ay sosyal medyada Filistin yanlısı mesajlar paylaşması nedeniyle, İsrail'e destek veren kesimlerin eleştirilerine hedef olmuştu. Hollanda'daki birçok siyasi parti ve Yahudi grup, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganını, "İsrail'in yok edilmesi çağrısı" olduğu gerekçesiyle "anti-semitist" buluyor. Filistin'e destek veren kesimler ise bu sloganı kullanan kişilerin, İsrail'in ortadan kaldırılmasını değil, bu ülkenin Batı Şeria'daki işgaline ve Gazze ablukasına son vermesi çağrısında bulunduğunu savunuyor.

Kaynak: BBC

Greta Thunberg, Hollanda, Filistin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin'e destek veren iklim aktivisti Greta Thunberg'e saldırı - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Filistin'e destek veren iklim aktivisti Greta Thunberg'e saldırı - Son Dakika
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