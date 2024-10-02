HSK Genel Kurulu'nda Yeni Atamalar - Son Dakika
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Politika

HSK Genel Kurulu'nda Yeni Atamalar

HSK toplantısında Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi, başsavcılıklara atamalar yapıldı.

02.10.2024 13:42
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda yapılan toplantıda Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni isimler seçildi. Ayrıca çeşitli cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge adliye mahkemesi başkanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Yargıtay üyeliklerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Daire Başkanı Osman Kiper, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San seçildi.

Danıştay üyeliklerine ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir seçildi.

HSK Kararnamesi ile çeşitli cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge adliye mahkemelerine de yeni atamalar yapıldı. Buna göre Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Sezgin Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ayrıca Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul 1. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HSK Genel Kurulu'nda Yeni Atamalar - Son Dakika

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