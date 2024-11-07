HÜDA PAR'dan Kültür Yolu Festivali'ne Tepki - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR'dan Kültür Yolu Festivali'ne Tepki

HÜDA PAR\'dan Kültür Yolu Festivali\'ne Tepki

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, festivaldeki etkinlikleri milli değerlere aykırı buldu.

07.11.2024 10:13
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir ve Antalya'da düzenlenen etkinliklere 'milli ve manevi değerlerle' çeliştiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ndeki sanat etkinliklerinin Türkiye'nin milli ve manevi değerleriyle çeliştiğini savunarak, sanatın toplumun hassasiyetlerine saygılı olması gerektiğini söyledi. İçinde bulunulan ekonomik zorlukların yanında Gazze ile Lübnan'daki çatışmaların karşısında toplumun duyarlılıkla hareket etmesinin önemini ifade eden Aslan, "Sözde sanat adı altında milletin vicdanını yaralayan görüntüler sergilenmiştir. Vur patlasın çal oynasın anlayışı milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayarak, toplumun duyarsızlaşmasına yol açmaktadır" dedi.

Sanatın ahlaki ve toplumsal değerlere dayalı olması gerektiğini belirten Aslan, "Sanat, bir soygun ve ahlaksızlık aracı olmamalıdır. Aksine toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve milletimizin hassasiyetlerine dokunan bir işlev görmelidir" şeklinde konuştu.

Kültürel etkinliklerin milli ve manevi değerlere aykırı olması durumunda toplumsal yaralar açtığını ifade eden Aslan, "Bu tür etkinliklere göz yummak, milletimizin gönlünde derin izler bırakmaktadır. Sanatı yozlaştıran ve halkın vicdanıyla alay eden yaklaşımlara karşı duyarlı bir tutum sergilenmelidir" diye konuştu.

Aslan, kültürel ve sanatsal çalışmaların ancak milletin değerleriyle uyumlu olduğunda anlam taşıyacağını belirterek, "Kültürel değerlerimizi yozlaştırmaya yönelik her türlü etkinlik, bu milleti ayakta tutan manevi dinamiklere yapılmış bir saldırı sayılmalıdır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Kültür Yolu Festivali'ne Tepki - Son Dakika

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