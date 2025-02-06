HÜDA PAR'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planına tepki göstererek, "Trump'ın Gazze'nin boşaltılması beyanlarına karşılık bütün İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ayağa kalkmalı, tepki göstermeli, bu yönde yapılacak tüm etkinliklere destek vermeli." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Deprem bölgesinde yapılması gereken halen çok şey olduğunu söyleyen Demir, hükümetin bu konuya daha fazla yoğunlaşmasını istedi.

Bu yıl içinde bütün konutların bitirilerek, mağdur vatandaşların kalıcı konutlara geçişlerinin sağlanması gerektiğini belirten Demir, "Deprem ülkesi olan ülkemizin diğer fay hattı bölgelerini de masaya yatırmakta fayda var. Olası bir İstanbul depremine hazır değiliz. Kentsel dönüşüm, binaların sağlamlaştırılması ve özellikle fay hattı bölgelerinin depreme dayanaklı bir mimariye kazandırılması noktasında henüz yolun başında bile değiliz." ifadelerini kullandı.

Demir, GAP'ın 36 yıl önce başlatıldığını hatırlatarak, projenin artık tamamlanması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına da değinen Demir, Gazze'deki soykırıma karşı İslam ülkelerinin pasif tavrının, Trump'ın bu planı karşısında endişe verdiğini söyledi. İslam dünyasının güçlü bir irade ortaya koymasını isteyen Demir, ihtilafların bir kenara bırakılarak İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında güçlü bir ittifak oluşturulması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR'lı Demir, "Trump'ın Gazze'nin boşaltılması beyanlarına karşılık bütün İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ayağa kalkmalı, tepki göstermeli, bu yönde yapılacak tüm etkinliklere destek vermeli." diye konuştu.