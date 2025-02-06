HÜDA PAR'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki

HÜDA PAR Milletvekili Demir, Trump'ın Gazze planına karşı İslam ülkelerinin birlik içinde tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

06.02.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planına tepki göstererek, "Trump'ın Gazze'nin boşaltılması beyanlarına karşılık bütün İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ayağa kalkmalı, tepki göstermeli, bu yönde yapılacak tüm etkinliklere destek vermeli." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Deprem bölgesinde yapılması gereken halen çok şey olduğunu söyleyen Demir, hükümetin bu konuya daha fazla yoğunlaşmasını istedi.

Bu yıl içinde bütün konutların bitirilerek, mağdur vatandaşların kalıcı konutlara geçişlerinin sağlanması gerektiğini belirten Demir, "Deprem ülkesi olan ülkemizin diğer fay hattı bölgelerini de masaya yatırmakta fayda var. Olası bir İstanbul depremine hazır değiliz. Kentsel dönüşüm, binaların sağlamlaştırılması ve özellikle fay hattı bölgelerinin depreme dayanaklı bir mimariye kazandırılması noktasında henüz yolun başında bile değiliz." ifadelerini kullandı.

Demir, GAP'ın 36 yıl önce başlatıldığını hatırlatarak, projenin artık tamamlanması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına da değinen Demir, Gazze'deki soykırıma karşı İslam ülkelerinin pasif tavrının, Trump'ın bu planı karşısında endişe verdiğini söyledi. İslam dünyasının güçlü bir irade ortaya koymasını isteyen Demir, ihtilafların bir kenara bırakılarak İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında güçlü bir ittifak oluşturulması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR'lı Demir, "Trump'ın Gazze'nin boşaltılması beyanlarına karşılık bütün İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ayağa kalkmalı, tepki göstermeli, bu yönde yapılacak tüm etkinliklere destek vermeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kahramanmaraş, Şahzade Demir, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Deprem, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:28:26. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.