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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

27.12.2021 12:05
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memur, işçi emeklileri ve memurlar maaş artışıyla ilgili müjdeli haberin gelmesini bekliyorlar.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, " Memur, işçi emeklileri ve memurlar maaş artışıyla ilgili müjdeli haberin gelmesini bekliyorlar. Bizim emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zammın da gerçek enflasyonun, çarşı pazardaki enflasyonun altında kalmaması gerektiği yönünde düşüncemiz var." dedi.

Yapıcıoğlu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıda, iki günden bu yana Adana'da farklı kesimlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşlarla görüşerek kentin ve ülkenin sorunlarını tespit etmeye çalıştıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, genel anlamda ülkenin her tarafında olduğu gibi Adana'da da birinci öncelikli gündemin ekonomi olduğunu belirtti.

Yapıcıoğlu, dövizdeki düşüşün halen fiyatlara yansımadığını ve birçok kişinin bundan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Asgari ücrete yapılan zamma değinen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"O dönem yapmış olduğumuz açıklamada, eğer fiyat artışları durdurulmazsa, bu makul bir oranda açıklanan zammın, çok kısa bir sürede eriyeceğini dile getirmiştik. Memur, işçi emeklileri ve memurlar maaş artışıyla ilgili müjdeli haberin gelmesini bekliyorlar. Bizim emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zammın da gerçek enflasyonun, çarşı pazardaki enflasyonun altında kalmaması gerektiği yönünde düşüncemiz var. Özellikle de memur emeklileri kısmen işçi emeklilerine göre daha iyi maaş almalarına rağmen, işçilerin bazılarının açlık sınırının yarısı oranında bir parayla geçinmeye çalıştıkları hususu göz önünde bulundurularak bu emeklilere seyyanen bir zam yapılması gerektiği yönünde bir görüşümüz var."

Sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler

Yapıcıoğlu, sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin de "Her gün bu haberler televizyonlara yansımakta ve sahte içkiden ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı. Halen hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var. Sadece sahte içki öldürmüyor. Sahte içki belki hemen öldürüyor ama içkinin bandrollü olanı da aslında insanı yavaş yavaş öldürüyor. İnsanın beden sağlığına da akıl sağlığına da toplumsal sağlığımıza da ciddi zararlar veren içkiyle ilgili bir farkındalık oluşmalıdır. Sadece sahte içkiye dikkat çekilmesi maalesef bu farkındalığa olumsuz anlamda bir etki etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, alkollü içkiler nedeniyle her yıl yaklaşık 2,5 milyon insan ölmektedir. Bunlar sahte içkiden ölen insanlar değildir. Alkol ve buna bağlı hastalıklardan, rahatsızlıklardan bu kadar çok sayıda insan ölmesine rağmen sanki sadece içkinin sahtesinin öldürdüğü şeklinde bir algı oluşturulmasını biz yanlış bulduğumuzu buradan ifade edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki insani kriz

Yemen'deki insani krize de değinen Yapıcıoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Yemen'de yardıma muhtaç 8 milyon insana yapılan gıda yardımını kıstı. Neredeyse Yemen'in nüfusunun tamamı yardıma muhtaç haldeyken böyle bir kararın gelmesi oradaki insani krizi büyütecek bir gelişmedir. Biz tekrar çağrımızı yapıyoruz. Başta Yemen olmak üzere iç savaşla boğuşan bütün memleketlerde bu iç savaşın bir an önce sonlandırılması için herkes elini taşın altına koymalı. Küresel barışı tehdit eden çatışmaların bir an önce sonlandırılması için ilgili kesimler, uluslararası kuruluşlar bir an önce harekete geçmelidir." diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

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Zekeriya Yapıcıoğlu, Yemen, Adana, Memur, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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