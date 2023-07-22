HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Meclis'te kimse bizden İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' dememizi beklemesin

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda yakında TBMM'ye gelecek düzenlemeye ilişkin,"İsveç'in bu tutumu düpedüz İslam düşmanlığıdır. İsveç veya bir başkası, onun lehine olabilecek herhangi bir düzenlemenin meclisten geçmemesi için biz çaba içerisinde oluruz. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin bir şey parlamentoya gelirse biz ona evet demeyiz. Bu kadar net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYECEK

Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş sonrası başlayan İsveç'in NATO üyeliği çabaları, terör örgütü PKK ile aralarına mesafe koyamamaları nedeniyle tıkanmıştı. Aylarca süren görüşmeler sonucu geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO üyeliğini desteklediğini ve düzenlemenin yakında TBMM'ye geleceğini söyledi.

HAYIR OYU KULLANACAKLAR

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir TV programında dış politika ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili bir düzenlemenin Meclis'te oylamaya sunulması durumunda, hayır oyu kullanacaklarını söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

"EVET DEMEMİZİ KİMSE BEKLEMESİN"

İsveç'in İslami değerlere düşmanlık yapmasından dolayı NATO'ya alınmaması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "İsveç'in bu tutumu İslam korkusu ya da İslamafobi değil düpedüz İslam düşmanlığıdır. Her kim İslam düşmanlığı yaparsa İsveç veya bir başkası onun lehine olabilecek herhangi bir düzenlemenin meclisten geçmemesi için biz çaba içerisinde oluruz. Kendini değiştirmediği müddetçe politikalarına devam ettiği müddetçe İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin bir şeyi parlamentoya gelirse biz ona evet demeyiz. Bu kadar net söylüyorum. İsveç yaptıklarına pişman olur geri adım atar Müslümanların kutsallarına saygısızlığı hoş görmez ve buna engel olursa o zaman biz de ona göre bir tavır belirleriz. Fakat İsveç bugünkü İsveç olduğu müddetçe İslam'a bu düşmanlıkları ve İslam'ın kıssalarına olan saygısızlıkları himaye ettiği müddetçe bizden İsveç'in lehine herhangi bir düzenlemeye evet denilmesini hiç kimse beklemesin." ifadelerini kullandı.