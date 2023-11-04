HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Mehmetçik Gazze'ye gitmeli

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. İsrail- Filistin savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, "Bu mazlumları korumak için ordular harekete geçmeyecekse o zaman bu ordular ne işe yarar?" diyerek Mehmetçik'in Gazze'ye gitmesi gerektiğini belirtti.

"GİDİN VURUN YUMRUĞUNUZU MASAYA"

İstanbul'da gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'nde atılan "Mehmetçik Gazze'ye" sloganlarının sorulduğu Yapıcıoğlu, "Mehmetçik Gazze'ye sloganının bir tek anlamı vardır. Bu mazlumları korumak için ordular harekete geçmeyecekse o zaman bu ordularne işe yarar? Gidin vurun yumruğunuzu masaya. 'Siz kendiniz durmuyorsanız biz sizi durdurmaya geliyoruz' deyin. Bu anlamda 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganlarını atılmıştır" şeklinde konuştu.

"MEHMETÇİK GAZZE'YE GİTMELİ"

Yapıcıoğlu sonrasında, " TSK'nın bugünkü konjonktürde Gazze'ye gideceği pek görülmüyor" şeklinde konuşurken 'Gitmeli mi?' sorusuna "Bence evet, Mehmetçik Gazze'ye gitmeli" şeklinde cevap verdi. Mehmetçiğin Gazze'ye gitmesinin birkaç farklı şekilde olabileceğini belirten Yapıcıoğlu, "Birincisi, savaş ilanı ve Mehmetçiğin oradaki mazlumları koruması için oraya gitmesidir. Peki bu nasıl olur? Bu savaş ilanı şeklinde olabilir, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararları uygulama şeklinde olabilir. Yani 2 devletli çözüm." dedi.

"TÜRKİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR"

Yapıcıoğlu konuşmasının devamındaysa, "Türkiye garantör bir ülke olma konusunda elini taşın altına koymaya hazırdır. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz. Civardaki ülkelerden oluşan birliktelikle biz bu soruna barış getiren, barış gücünü gönderebiliriz. Görünen şu ki ABD'nin veto hakkı nedeniyle Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in aleyhine karar geçmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.