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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Yerel seçimlerde ittifak görüşmelerimiz devam ediyor - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Yerel seçimlerde ittifak görüşmelerimiz devam ediyor

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır İl Başkanlığı 4'üncü Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinin devam ettiğini ve sonuçlandığında açıklama yapacaklarını belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Yerel seçimlerde ittifak görüşmelerimiz devam ediyor
20.12.2023 - 23:29,
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanlığı 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Yerel seçimlerde ittifakla ilgili görüşmelerimiz var. Fakat bu görüşmelerimiz henüz sonuçlanmamış. Görüşmelerimiz sonuçlandığında ittifakın nasıl olacağıyla ilgili inşallah biz gerekli açıklamayı yaparız" dedi.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı 4'üncü Olağan Kongresi merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Mehmet Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongreye, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partililer ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Divan seçiminin ardından selamlama konuşması yapan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, bir süredir yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Seçime tek liste ile aday olan Zeynel Abidin Gülsever yaptığı konuşmada, bayrağı devralmak için kendisini Diyarbakır İl Bakanlığına aday olarak gösterdiklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Partisinin 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşma yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Aksa Tufanı'nın 75 yıldır devam eden bir zulme son başkaldırı olduğunu söyledi.

Batı ülkelerinin Gazze'deki zulme sessiz kaldığını, duruşunu değiştirmediğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Uzun bir süredir Gazze'de bir katliam, bir soykırım ve bir insanlık suçu işleniyor. 7 Ekim günü bir tufan koptu. Bu da Aksa Tufanı. 75 yıldır devam eden bir zulme son başkaldırıydı bu. Başkaldırıdan bir gün sonra ilk şoku atlatan işgalci Siyonistler, arkalarına Amerika'sını, İngiltere'sini, Fransa'sını alıp saldırıya geçti. Bu bir saldırı ki gökten 74 gündür ateş yağıyor. Dünyada ve uluslararası metinlerde savaş suçu olarak, insanlığa karşı suç olarak tarif edilen ne kadar fiil varsa hepsi yapıldı. Okullar, camiler, hastaneler, kiliseler, ambulanslar, gazeteciler, doktorlar, sivil savunma ekipleri, sivil alanlar, Birleşmiş Milletler binaları ve oralara sığınan çoğunluk kadın ve çocuk olmak üzere savunmasız siviller kasıtlı bir şekilde hedef alındı. Bütün bunlara rağmen onları destekleyen batı, duruşunu değiştirmiyor" dedi.

Yeni asgari ücret için farklı rakamların söylenildiğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Yarın asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı var. Önceki toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Yarınki toplantı nedeniyle farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Asgari ücret ile ilgili tahmin edilen rakamın yüzde 50 üzerinde olduğu söyleniyor. Biz şunu hatırlatmak istiyoruz. Asgari ücretle çalışan insanların önemli bir kısmı bir aile geçindirmekle yükümlüdür. Asgari ücretin tanımında işçinin ailesi yoktur" ifadelerinde bulundu.

Son olarak yerel seçimler ile ilgili konuşmasını sürdüren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Son olarak yerel seçimlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Basında, farklı yerlerde HÜDA-PAR'ın seçimlere ne şekilde katılacağıyla ilgili haberler çıkıyor. Buradan şunu hatırlatmak istiyorum; bizden duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyiniz. İttifakla ilgili görüşmelerimiz var. Fakat bu görüşmelerimiz henüz sonuçlanmamış. Görüşmelerimiz sonuçlandığında ittifakın nasıl olacağıyla ilgili inşallah biz gerekli açıklamayı yaparız." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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