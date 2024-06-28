HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, anız yangınının yol açtığı zararın karşılanması için kanun teklifi sundu - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, anız yangınının yol açtığı zararın karşılanması için kanun teklifi sundu

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan anız yangınının yol açtığı zararın karşılanması amacıyla hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, yangının yol açtığı zararın karşılanması gerektiğini söyledi. Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Yangının çıkış sebebi ile yangına müdahalede geç ve yetersiz kalındığı iddialarının ciddiyetle araştırılmasını isteyen Demir, kasıt ya da ihmali olanlar hakkında etkin bir soruşturma yürütülerek sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını talep etti. Yangının zararlarının giderilmesi amacıyla hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildiren Demir, 'Yangından etkilenen bölge, afet bölgesi ilan edilmeli, zarar gören tüm çiftçilerimizin zararları ivedilikle karşılanmalı, mağduriyetleri giderilmeli, çiftçilerimizin var olan borçları silinmeli ve yeni destek programları hayata geçirilmelidir.' diye konuştu. Şahzade Demir, yangının çıktığı bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin uyguladığı elektrik kesintilerinin, bölgedeki çiftçiyi mağdur ettiğini söyleyerek, yasal çerçevede bu şirkete yönelik yaptırımların yürürlüğe konulmasını talep etti. HÜDA PAR'lı Demir, 'Türk pasaportu taşıyan kişilerin, İsrail'in Filistin'deki soykırım suçlarına ortak olduğuna' yönelik iddiaların bir süre önce haberlere konu olduğunu belirterek, bu kişilerin tespit edilmesi ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını amaçlayan bir kanun teklifi verdiklerini hatırlattı. Demir, bütün siyasi partilere, düzenlemeye destek vermeleri çağrısında bulundu. Demir, 1 Temmuz'dan itibaren elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını da dile getirerek, enflasyonla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle asgari ücrete zam yapılmazken, elektrik fiyatlarının artırılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

28.06.2024 16:35
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan anız yangınının yol açtığı zararın karşılanması amacıyla hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, yangının yol açtığı zararın karşılanması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yangının çıkış sebebi ile yangına müdahalede geç ve yetersiz kalındığı iddialarının ciddiyetle araştırılmasını isteyen Demir, kasıt ya da ihmali olanlar hakkında etkin bir soruşturma yürütülerek sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

Yangının zararlarının giderilmesi amacıyla hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildiren Demir, "Yangından etkilenen bölge, afet bölgesi ilan edilmeli, zarar gören tüm çiftçilerimizin zararları ivedilikle karşılanmalı, mağduriyetleri giderilmeli, çiftçilerimizin var olan borçları silinmeli ve yeni destek programları hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Şahzade Demir, yangının çıktığı bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin uyguladığı elektrik kesintilerinin, bölgedeki çiftçiyi mağdur ettiğini söyleyerek, yasal çerçevede bu şirkete yönelik yaptırımların yürürlüğe konulmasını talep etti.

HÜDA PAR'lı Demir, "Türk pasaportu taşıyan kişilerin, İsrail'in Filistin'deki soykırım suçlarına ortak olduğuna" yönelik iddiaların bir süre önce haberlere konu olduğunu belirterek, bu kişilerin tespit edilmesi ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını amaçlayan bir kanun teklifi verdiklerini hatırlattı. Demir, bütün siyasi partilere, düzenlemeye destek vermeleri çağrısında bulundu.

Demir, 1 Temmuz'dan itibaren elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını da dile getirerek, enflasyonla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle asgari ücrete zam yapılmazken, elektrik fiyatlarının artırılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, anız yangınının yol açtığı zararın karşılanması için kanun teklifi sundu - Son Dakika

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