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HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Gazze'de insanlığa karşı suç işleniyor - Son Dakika
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HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Gazze'de insanlığa karşı suç işleniyor

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Gazze'de süregelen saldırıları ve dünyanın sessizliğini eleştirerek, İslam ülkelerinin bu duruma karşı ders çıkarması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Gazze\'de insanlığa karşı suç işleniyor
20.12.2023 - 14:47,
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Gazze'de 70 günü aşkın süredir insanlığa karşı suç işlendiğini, tüm dünyanın da sadece izlediğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın sessizliğine rağmen, Yemen'in Gazze'deki saldırılarla ilgili İsrail'e bir cevap olması için ticaret gemilerinin engellenmesi hususunda bir inisiyatif geliştirdiğini belirtti. Bu girişimin çok ciddi yankı uyandırdığını anlatan Ramanlı, şöyle konuştu:

"Belli ki siyonistler ve onları azmettiren emperyalist güçler bundan ciddi rahatsız olmuşlar ve adına 'Deniz Barış Gücü' dedikleri oluşumun sinyallerini verdikten sonra bunu fiiliyata geçiriyorlar. Tüm Müslümanlarla alay edercesine şu ifadelerden geri durmuyorlar; 'Seyrüsefer özgürlüğü, bölgesel güvenlik ve refahın sağlanması, pervasız Husi saldırılarının ticaretin serbest akışını tehdit etmesi, masum sivil denizcilerin hayatının tehlikeye atılması, uluslararası hukukun ihlal edilmesi...

On binlerce kadın ve çocuk öldürüldü bu emperyalistlerin dilinden bu ifadeleri duymadık. İnsan hakları, çocuk hakları, seyahat ve basın özgürlüğü, yaşama hakkı adına beyanatta bulunmayanlar, söz konusu siyonistlerin ticari güvenliği olunca, yedikleri helvadan putları aklına geldi."

Serkan Ramanlı, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın artık bu olan bitene karşı kendine bir ders çıkarması gerektiğini vurguladı. Ramanlı, şunları kaydetti:

"İsrail'le ilişkilerini devam ettiren, ticaretine halel getirmeyen, kendisine bedel ödetecek bir açıklamayı yapmayan İslam ülkeleri, umarım bu yaklaşımdan ders alır. Bugün siyonistlerin barbarca saldırılarına arka çıkanlar, gün gelir bu savaşın içerisinde kendilerini bulurlar. O yüzden kıt imkanlarıyla bir avuç mücahidin sergilediği direnişe destek verilmeli. Azgın İsrail'in saldırılarına bir dur demek için harekete geçmelidir. Zalim siyonistler sadece güçten anlar. Canını o kadar acıtacaksınız ki can acıtmaktan vazgeçsin. Allah Gazzeli kardeşlerimize güç kuvvet versin."

Kaynak: AA
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