HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: İsrail insanlığın huzurunu tehdit ediyor

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İsrail'in, insanlığın ortak huzurunu ve barışını tehdit ettiğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta karşı ciddi tepki verilmesi gerektiğini belirtti.

Suikastı, "terör saldırısı" olarak nitelendiren Ramanlı, İsrail'in, insanlığın ortak huzurunu ve barışını tehdit ettiğini dile getirdi.

Serkan Ramanlı, ABD ile Batı ülkelerinin, Filistin davasına karşı birleştiğini ifade etti.

Türkiye ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerinin, ortak eylem planı etrafında bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Ramanlı, İsrail'in devlet olarak tanınmasından vazgeçilmesini istedi.