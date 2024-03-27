Hulusi Akar Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştirdi
ŞANLIURFA - Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Harran Üniversitesi tarafından fahri doktora verilecek olan AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı eski bakan Hulusi Akar, Şanlıurfa'ya programı çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından karşılanan Akar, şeref defterini imzaladı. Başkanlık makamına geçen Akar'a kentte yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette günün anısına Başkan Beyazgül, Akar'a Balıklıgöl tablosu hediye etti.
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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Mervan İsa'yı öldürdüğü iddiasının güvenilirliğinin bulunmadığını belirtti. Rişk, İsrail'in açıklamasının amacının krizleri örtbas etmek olduğunu ifade etti.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde yapılacak olan 200 konutluk 3. Etap TOKİ projesinin Mayıs 2024'te ihale edileceğini açıkladı. Ersoy, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Cenevre'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin' pankartı etkinlik alanına asıldı. Katılımcılar, birbirlerine birçok ülke mutfağından yemekler ikram etti ve toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı, orduya teslim oldu. Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, Borno eyaletindeki operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu açıkladı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.
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