Hulusi Akar: Terörsüz Türkiye İçin Emin Adımlarla İlerliyoruz - Son Dakika
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Politika

Hulusi Akar: Terörsüz Türkiye İçin Emin Adımlarla İlerliyoruz

Hulusi Akar: Terörsüz Türkiye İçin Emin Adımlarla İlerliyoruz
05.06.2025 12:56  Güncelleme: 13:07
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, devletin terörle mücadelede kararlılığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Bayram dolayısıyla yapılan törende, güvenlik önlemleri ve terör tehdidi konularında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, devletin irade koyarak emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüdüklerini kaydederek, "Hiçbir zaman terörü de unutmadık, teröristi de unutmadık" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Akar, "terörsüz Türkiye için devletin iradesini koyduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli iradeyi ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüyoruz. Bunu yaparken hiçbir zaman terörü de unutmadık, teröristi de unutmadık. Bu bilinçle önümüzdeki günlerde ilerlemek suretiyle barışı, huzuru ve süküneti sağlamak için elimizden gelen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 86 milyon vatandaşımız, tüm coğrafyamız ve 780 bin metrekare vatan toprağımız rahat, huzur, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olarak istikbale emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. tarihimizden aldığımız ilham ve ibretle, kendimize yapmamız gereken misyon neyse bunu benimseyerek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Hep beraber büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye için birçok tehdit ve tehlike olduğunu kaydeden Akar, "Bunlara karşı tedbirli olmamız lazım. Milli birlik ve beraberliğimiz bakımından çok önemli. Güneyimizde Filistin. Artık orası kanama falan değil, cehennem oldu, cehennem. Dünyadaki cehennemin adı Gazze. Bunu görmemiz lazım. Orada ekmek ve su yok. Gece gündüz bomba yağıyor. Her türlü yardım malzemesi yasak. Orası tam bir cehennem. Onun için 'durmayın ve susmayın' diyoruz. Ne yapılabilirse herkesin bir şey yapması. Bu bakımdan birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli. Kuzeyde Rusya ve Ukrayna ile olan savaş. Diğer tarafta bütün coğrafyadaki gerilimler Bizim güçlü olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bayramda 16 bin kolluk kuvveti görev yapacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Bayramın acı olmaması için hem trafikte hem güvenlik anlamında hepimizin üstüne düşen görevler var. Bugün itibariyle 16 bin kolluk kuvvetimiz sadece halkımızın huzur içerisinde bayram geçirmesi için görevlendirildi. Hem emniyet hem de jandarma personelimiz gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayram geçirmesi için mücadele edecekler. Yolun sonu bayram olsun diyoruz. Herhangi bir ölümlü trafik kazasıyla canımız yanmasın. Biz Kayseri'de güvenlik anlamında birçok konuda başarılar sağlarken, ölümlü trafik kazalarını geriye çektiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bu bayram yerel yönetimler açısından zahmetli bir bayram. Gerek temizlik gerek çevre gerekse kurbanlık kesim yerleri açısından. Kurbanlık görevimizi ifa sürecinde yapmamız gereken görevler ve mezarlıklarla ilgili vermemiz gereken hizmetler var. Bu yönde vatandaşlarımızın bize yardımcı olacağının bilincindeyiz. O açıdan anlayışınıza sığınarak huzur içerisinde bu süreci yöneteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri bayramlaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hulusi Akar: Terörsüz Türkiye İçin Emin Adımlarla İlerliyoruz - Son Dakika

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