Hulusi Akar, Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Elazığ'da " Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" konulu konferansa katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Bu terörsüz Türkiye konusunda hepimizin hassas olması lazım. Hepimizin katkı sağlaması lazım" dedi.

Fırat Üniversitesi'nin 50. yıl buluşmaları etkinlikleri kapsamında "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" konulu konferans düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar, terörsüz Türkiye ile birlikte çok daha hızlı şekilde Türkiye'nin gelişmesinin gerçekleşeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi şan ve şeref ile dolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük atılımlar yaptı, yapmaya devam ediyor. Bunun sonucunda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için, terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi için bu Türkiye yüzyılında elimizden gelen neyse bunu yaptık, yapacağız. Dolayısıyla bu milli birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde gerçekleştirmek suretiyle sağa sola bakmadan ilerleyeceğiz ve gerçekten layık olduğu şekliyle ülkemizi layık olduğu seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz ve getireceğiz inşallah. Bu terörsüz Türkiye konusunda hepimizin hassas olması lazım. Hepimizin katkı sağlaması lazım. Bu terörsüz Türkiye'nin amacı açık ve net belli. Bizim enerjimizi, bizim insanımızı, gençlerimizi korumak, kollamak. Paramızı pulumuzu çarçur etmemek, işimize gücümüze bakmak. Bu konuda yapılması gereken ne varsa bu mali külfet dahil. Bundan kurtulup ülkemizin kalkınmasına yönelmemiz lazım. Bizim dileğimiz, temennimiz bir an önce bu fesih kararının uygulanması, silahların bırakılması ve buna bağlı olarak da 86 milyon vatandaşımızın çok daha güvenli bir şekilde, çok daha müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesidir" diye konuştu. - ELAZIĞ