Hürmüz Boğazı Yeniden Açıldı

ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan'da yapılan müzakere görüşmelerinin ikinci turu beklenirken İran tarafı, dünyanın merakla beklediği haberi duyurdu. Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkese varılmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 1.5 aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da varılan ateşkes doğrultusunda, İran tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın açılması için Lübnan'ın da ateşkesin bir parçası olması gerektiğini savunuyordu.

ABD-İran savaşı

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a ülkenin askeri ve nükleer altyapısını hedef alan saldırılarına başlamış ve bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Tahran yönetimi, İran'da en az 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılara küresel petrol ve doğal gazın yaklaşık 5'te birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak karşılık vermişti. İran'ın bu kararı da enerji fiyatlarının fırlamasına ve dünya çapında ticaretin aksamasına neden olmuştu. ABD ve İran, 8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla 2 haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmıştı. - TAHRAN