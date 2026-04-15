Hürmüz'deki Türk Gemileriyle İlgili Açıklama

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilere ilişkin, "3 gemimizi çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde yürütüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilere ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "3 gemimizi çıkardık, geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. 2'si enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada faaliyetlerine devam edecekler. Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde yürütüyoruz" dedi.