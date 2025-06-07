Hüseyin Yayman: Terörle Mücadeleye 2 Trilyon Dolar Harcandığını Belirtti

Hatay'da partisinin bayramlaşma programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, son 50 yılda terörle mücadelede 2 trilyon dolar harcandığına dikkat çekerek, yeni anayasanın da bir an önce gerekli olduğunu söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay İl Başkanlığında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci yapar ile vatandaşlar katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"2 trilyon doları biz terörle mücadeleye harcamasaydık, şu anda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin son 50 yılda terörle mücadele için 2 trilyon dolar harcadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "Aziz hemşehrilerim, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Cumhur İttifakı liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği çok önemli bir husus olan 'Terörsüz Türkiye' var. Terörsüz Türkiye Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminin en önemli hizmetlerinden birisi olacak. AK Parti sessiz devrimlerin partisidir. İnşallah terörsüz Türkiye'yle bu zirveye ulaşmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 50 yılda terörle mücadele için tam 2 trilyon dolar harcamıştır. Daha iyi anlayabilmemiz için 2 trilyon doları şöyle ifade edebiliriz. 2 trilyon doları biz terörle mücadeleye harcamasaydık, şu anda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı. Maalesef emperyalistlerin böl parçala yönet oyunuyla beraber kardeşi kardeşe düşman etmek istediler ama çok şükür Allah'a, Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden bu süreç Allah'a çok şükür ki hep umut ve güven doğurmuştur, bu doğrultuda devam edecektir. Terörsüz Türkiye menziline sorunsuz bir biçimde ilerlemektedir" dedi.

"Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'evet işte bu benim anayasam' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacımız var ve hem de hemen şimdi"

Türkiye'nin darbe anayasası ve darbeci zihniyetinden kurtulması için yeni anayasanın şart olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, yeni anayasanın ekmek, su ve hava gibi lazım olan bir durum olduğunu belirterek "Türkiye'nin bu darbe anayasası ve darbeci zihniyetten kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'evet işte bu benim anayasam' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var ve hem de hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz. Hataylılar, yeni bir anayasa istiyor. Adanalılar, Ankaralılar, İstanbullular, Trabzonlular, Iğdırlılar, İzmirliler, Bursalılar, Gaziantepliler ve 81 vilayetimizde tüm aziz vatandaşlarımızın talebi yeni bir anayasayla Türkiye'nin yoluna devam etmesidir. Bir kez daha hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

"İnşallah önümüzdeki bayramda, vatandaşlarımızla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki meydanda bayramı kutlamak istiyoruz"

Gelecek bayramı vatandaşlarla birlikte Atatürk Caddesi'nde kutlamak istediklerini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, "Kurban Bayramımız mübarek olsun. Hepinizin bayramınızı tebrik ediyorum. Hatay'da birçok kardeşimiz dışarıda yaşıyor. Onlara selam olsun. Şehrimizin en kısa sürede eskisinden daha güzel olacak. Dışarıdakilerde gelip görebilirler. İnşallah önümüzdeki bayramda, vatandaşlarımızla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki meydanda bayramı kutlamak dileğiyle saygılarımı ve minnetimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY