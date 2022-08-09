Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı (3) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı (3)

09.08.2022 19:05
Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı (3)

'HUZUR VE ADALET İSTİYORSANIZ BİZE KATILIN'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'de düzenlediği grup toplantısının ardından kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

'HUZUR VE ADALET İSTİYORSANIZ BİZE KATILIN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'de düzenlediği grup toplantısının ardından kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı dinleyip, vatandaşların fotoğraf isteğini kırmayan Kılıçdaroğlu, ziyarette caddedeki bir bankın üzerine çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasına, "Korsan bir miting düzenlemişsiniz, hepinizi Silivri'ye göndereceğim" sözleriyle espri yaparak başlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sandık gelecek, tek istediğim bir şey var; sandık gelecek sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu kullanacaksınız. Hep beraber demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız; otoriter yönetimi demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Buna inanın ve mutlaka bizlere güvenin. Biz Millet İttifakı olarak sizin için çalışıyoruz, halkımız için çalışıyoruz. 7'den 70'e hiçbir ayrım yapmadan doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, esnafı, zengini, sanayicisi, işçisi, memuru, emeklisi, taksicisi, şoförü, TIR şoförü kim olursa olsun herkesin kazandığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun için bize katılın. Bir daha söylüyorum; bunları istiyorsanız bize katılın. Huzur istiyorsanız, adalet istiyorsanız bize katılın. Bu ülkede huzur olsun, barış olsun, insanlar huzur içerisinde yaşasın istiyorsanız bize katılın" dedi.'BAY KEMAL'İN SARAY MERAKI YOKTUR'

Edirne'nin her tarafının tarih koktuğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnşallah buraya daha farklı bir ortamda geleceğiz, daha farklı bir atmosferde geleceğiz. Çok güzel bir kentte yaşıyorsunuz, Edirne gibi her tarafı tarih kokan bir kentte yaşıyorsunuz. Mutlu insanlar olmanızı isterim, çoluğunuzun, çocuğunuzun iş sahibi olmasını isterim. Dediğim gibi bütün arzum huzur içerisinde bu ülkeyi yaşatmaktır. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim, Bay Kemal'in saray merakı yoktur, bundan emin olmanızı isterim. Saraylarda oturmak değil, halk gibi yaşamak isteriz, hiç kimsenin mağdur olmamasını isteriz, farklı düşündü diye insanların hapse atılmasını istemeyiz, kadın-erkek eşitliği isteriz, çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alsın isteriz. Bereketli topraklar üstünde yaşıyorsunuz, bu bereketli topraklardan bereket fışkırdığı sürece sizler ayakta olacaksınız, bizim de amacımız zaten bu" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı (3) - Son Dakika
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