İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

İstanbul'da seçim turuna Büyükada'da devam eden Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz vapur seferi vaadinde bulundu. Kurum'un bu vaadi sonrası Şehir Hatları'nda yer alan bilgiye göre, halihazırda 65 üstü vatandaşlara vapur seferlerinin ücretsiz verildiği ortaya çıktı.

21.03.2024 23:27  Güncelleme: 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükada'da verdiği "65 üstü vatandaşlara ücretsiz vapur" vaadiyle gündeme bomba gibi oturdu.

İBB Başkan adayı Kurum'un, yaklaşan yerel seçimler öncesi programını yoğunlaştırdı. Büyükada'da esnaf ziyareti yapan Kurum, ziyaretin ardından Büyükadalılara hitap ederek, 65 yaş üstü vatandaşlara vapur seferlerinin ücretsiz yapılması vaadinde bulundu.

İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği '65 yaş üstüne ücretsiz vapur' vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı

"65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZ, ADALAR'A ÜCRETSİZ GELECEK"

Kurum, konuşmasında "Burada yaşayan halkımız buraya gelirken toplu ulaşımla alakalı veya vapurlarla alakalı bu sorunları, bu problemleri yaşamayacak. Adalar'a gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul'da nasıl seyahat ediyorlarsa, Adalar'a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecek. Adalar'da ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak." ifadelerini kullandı.

HALİHAZIRDA VAPUR SEFERLERİ 65 YAŞ ÜSTÜNE ÜCRETSİZ

Murat Kurum'un, Adalar vapur seferlerini 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz yapma vaadi sonrası gözler İstanbul Şehir Hatları'nın tarifesine çevrildi. Şehir Hatları tarifesine göre halihazırda vapur seferlerinin, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz verildiği ortaya çıktı.

İşte Şehir Hatları'nın açıklaması:

İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği '65 yaş üstüne ücretsiz vapur' vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
İBB Başkan adayı Kurum\'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Şehir Hatları Vapurları, Murat Kurum, Büyükada, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği '65 yaş üstüne ücretsiz vapur' vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz'
    00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz.

  • Meral Akşener Aydın'da Seçim Çalışmalarına Devam Etti
    00:01 Meral Akşener Aydın'da Seçim Çalışmalarına Devam Etti

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde çeşitli programlara katıldı. Akşener, Söke ilçesinde iftar programına katılarak partisinin belediye başkan adayı için destek istedi. Kuşadası'nda ise partililere seslenen Akşener, İYİ Parti'nin vatandaşın derdini dile getirmek, milletin sesi olmak ve projeler üzerinden rekabet etmek için kurulduğunu belirtti. Akşener ayrıca, geçmişte CHP'ye birlikte hareket etme teklifi götürdüklerini ancak geri çekilmediğini ifade etti.

  • Ağrı İl Emniyet Müdürü, Başarılı Personeli Tebrik Ederek Ödüllendirdi
    23:52 Ağrı İl Emniyet Müdürü, Başarılı Personeli Tebrik Ederek Ödüllendirdi

    Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il genelinde görev yapan ve duyarlılıkları ile özverili çalışmalarıyla öne çıkan personeli makamında tebrik ederek ödüllendirdi. İpar, başarılı personelin gayret ve fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu belirtti ve teşkilat olarak vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Ödül alan personel ise İl Emniyet Müdürü İpar'a teşekkür ederek, daha da büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

  • AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, gençlerle iftarda buluştu
    23:50 AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, gençlerle iftarda buluştu

    AK Parti Şırnak mevcut Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde tekrar aday gösterilen Mehmet Yarka, gençlerle iftarda bir araya geldi. Yarka, gençlerle sohbet ederek Şırnak'ın geleceği üzerine konuştu.

  • KDTP'nin Prizren'deki iftar programına yoğun katılım
    23:39 KDTP'nin Prizren'deki iftar programına yoğun katılım

    Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) tarafından Prizren'de düzenlenen geleneksel iftar programına, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı gibi birçok önemli isim katıldı. Programda konuşan Damka, Kosova'da yeniden Türkçe eğitim hakkının kazanılmasının 73. yıl dönümünü kutladı. Eren ise Kosova'da gerçekleştirdikleri eğitim ve kültür projelerinden bahsederek, Kosova'daki Türk toplumunun Türk kültürünü ve kimliğini ayakta tutmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Eren nüfus sayımına katılım çağrısında bulundu.


23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:18 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
21:04 Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 00:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement