Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükada'da verdiği "65 üstü vatandaşlara ücretsiz vapur" vaadiyle gündeme bomba gibi oturdu.
İBB Başkan adayı Kurum'un, yaklaşan yerel seçimler öncesi programını yoğunlaştırdı. Büyükada'da esnaf ziyareti yapan Kurum, ziyaretin ardından Büyükadalılara hitap ederek, 65 yaş üstü vatandaşlara vapur seferlerinin ücretsiz yapılması vaadinde bulundu.
Kurum, konuşmasında "Burada yaşayan halkımız buraya gelirken toplu ulaşımla alakalı veya vapurlarla alakalı bu sorunları, bu problemleri yaşamayacak. Adalar'a gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul'da nasıl seyahat ediyorlarsa, Adalar'a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecek. Adalar'da ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak." ifadelerini kullandı.
Murat Kurum'un, Adalar vapur seferlerini 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz yapma vaadi sonrası gözler İstanbul Şehir Hatları'nın tarifesine çevrildi. Şehir Hatları tarifesine göre halihazırda vapur seferlerinin, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz verildiği ortaya çıktı.
İşte Şehir Hatları'nın açıklaması:
Son Dakika › Politika › İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği '65 yaş üstüne ücretsiz vapur' vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde çeşitli programlara katıldı. Akşener, Söke ilçesinde iftar programına katılarak partisinin belediye başkan adayı için destek istedi. Kuşadası'nda ise partililere seslenen Akşener, İYİ Parti'nin vatandaşın derdini dile getirmek, milletin sesi olmak ve projeler üzerinden rekabet etmek için kurulduğunu belirtti. Akşener ayrıca, geçmişte CHP'ye birlikte hareket etme teklifi götürdüklerini ancak geri çekilmediğini ifade etti.
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