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İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim

19.01.2022 13:19

2022 bütçesinde metro projelerine yer verilmediğini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün duraklara, üst geçitlere yazacağız; Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermediği iddiası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu.

"EY HALKIMIZ SİZİN METROYLA BULUŞMANIZI ENGELLİYORLAR"

Konuyla ilgili sert bir açıklamada bulunan İmamoğlu, "Bütün duraklara, üst geçitlere yazacağız; Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim" dedi.

"İNSANLARIMIZIN BUNU DUYMASINI SAĞLAYACAĞIM"

Bu gelişmeden tüm vatandaşları haberdar edeceğini ve bu bilgiyi her yere yazacağını aktaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın metro hattı projelerine onay verilmediğini duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah o muktedir akıl ki o da vardır AK Parti'nin içinde ama İstanbul'da ama Ankara'da...

"İNŞALLAH BU HATALARA MANİ OLURLAR"

Bu işe kendi ihtiraslarını ve şahsi menfaatlerini, şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler, mani olurlar. Çünkü bu bir siyasi kazanımda değil" ifadesini kullandı.

"BÜTÇE OYUNU ÜZERİNDEN BU MİLLETİ ALDATAMAZLAR"

İBB Başkanı İmamoğlu dün de, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan projesi ve finansmanı hazır olan Sefaköy- Beylikdüzü metro hattı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. AK Partililerin İBB'nin yasal borçlanma sınırını aştığı için projeye onay verilmediği yönündeki yorumları sorulan İmamoğlu çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar. Niye o zaman çıkıp 'borçlanmanız yok' demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar.

"BANA DERS VERMEYE KALKMASINLAR AKILLARINI BAŞLARINDAN ALIRIM"

Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" ifadesini kullanmıştı.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Metro, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim - Son Dakika
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