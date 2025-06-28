Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları - Son Dakika
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Politika

Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

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Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol\'dan \'sistem\' ve Murat Ongun itirafları
28.06.2025 11:13
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Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol\'dan \'sistem\' ve Murat Ongun itirafları
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İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahliye edilen İBB Meclis Üyesi Umut Şenol'un ifadesi ortaya çıktı. Şenol ifadesinde, "Metrobüs reklam alanlarından istemeyerek çıkarıldım. Kültür A.Ş. genel müdürüne bunu sorduğumda; konuyu İmamoğlu'nun bildiğini, işleyen 'sistem'in böyle bir karar aldığını söyledi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade vermesinin ardından tahliye edilen şüpheli İBB Meclis Üyesi Umut Şenol'un ifadesi ortaya çıktı.

"GİZLİ ORTAK FATİH KELEŞ"

Kimlik tespitinde mali müşavir olduğunu belirten Şenol ifadesinde, "2016 senesinde Amerikalılardan 'Clear Chanel' isimli şirketi satın aldım. Satın aldıktan sonra ismini Core Medya olarak değiştirdim ve açık hava reklam sektöründe faaliyet göstermeye başladım. Bu şirketin halihazırda 2008 senesinden 2019'a kadar İBB'den alınmış metrobüs durak ve raketlerine ilişkin alınmış reklam alanlarına ait sözleşmesi mevcuttu. Bu bahsettiğim sözleşme Söğütlüçeşme'den Avcılar'a kadar olan kısmı içeriyordu. 2012 senesinde de Avcılar'dan Beylikdüzü'ne olan kısım için Kültür A.Ş. ile imzalanan ve 2022'de sona erecek olan ayrı bir sözleşme daha mevcuttu. 2019 senesinin Temmuz ayında Urbanmedia isimli şirketin ortağı olan Hüseyin S. beni arayarak metrobüs hatlarındaki bu reklam alanlarını kendisine devretmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kendisiyle hemen yüz yüze buluştuk. Bu buluşmamızda bana 'Urbanmedia'daki gizli ortağım Fatih Keleş'tir. O yüzden burayı bize devretmek zorundasın, git derdini Fatih Keleş'e anlat. O zaman Fatih Keleş'in kim olduğunu anlarsın' dedi. Ben de bunun üzerine Fatih Keleş ve ben de meclis üyesi olduğumuzdan dolayı İBB'de buluştuk. Ben de durumu kendisine söylediğimde bana 'burayı Urbanmedia'ya vereceksin' minvalinde konuştu. Bunun üzerine Kültür A.Ş. genel müdürü Serdal T. ile konuşmaya Kültür A.Ş.'ye gittim. Neden böyle bir muamele ile karşılaştığımı söylediğimde bana konuyu İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bildiğini, burayı Urbanmedia'ya devretmem gerektiğini, Beylikdüzü döneminden bu yana işleyen bir 'SİSTEM' olduğunu ve 'SİSTEM'in böyle bir karar aldığını söyledi" dedi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

"RESMİ GÖREVİ OLMAYAN MURAT ONGUN'U ARAMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

İstanbul'un omurgası olarak geçen şirketin de en değerli kontratı olan metrobüs reklam alanlarından istemeyerek bu şekilde çıkarıldıklarını ve mağdur edildiklerini söyleyen Şenol, "Ben bu süreçte reklam konularıyla ilgili İBB bünyesinde gayrı resmi hiyerarşik bir yapı olduğunu tespit ettim. Şöyle ki; ben 2020-2022 arasında açık hava reklamcılar vakfı başkan yardımcısı olarak görev yaptım. 2020-2021 senelerinde yani pandemi döneminde açık hava reklam sektörünün ekonomik olarak olumsuz etkilenmesi neticesi İBB'den kiraların düşürülmesi için İBB reklam dairesi başkanı Kağan S. ile görüşmek üzere İBB binasına gittim. Kiralarda indirim talep ettiğimizi söylediğimde kendisi bana direkt Murat Ongun'u aramam gerektiğini söyledi. Halbuki beni bağlı bulunduğu genel sekreter yardımcısına yönlendirmesi gerekirdi. O dönem Murat Ongun'un bu sektörde herhangi bir resmi görevi bulunmamaktaydı. Konuyla ilgili Murat Ongun'la görüştüğümde şirketlerin ayrı ayrı gelip kira indirimiyle ilgili kendisiyle görüşmelerini istedi. Ben de bunun üzerine vakıf başkan yardımcısı ve aynı zamanda İBB meclis üyesi olduğumdan dolayı Tevfik Göksu ve AK Parti grubunun da desteğiyle oy birliğiyle kiralardaki indirim konusunda meclis kararı çıkarıldı. Dolayısıyla konu benim sayemde Murat Ongun'un takdirinden çıkarılmış oldu" şeklinde konuştu.

"BU YAPININ HİÇBİR AŞAMASINDA YER ALMADIM"

2022 senesinde İBB meclis üyesi ve açık hava reklamcılar vakfı başkan yardımcısı olarak Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldığını belirten Şenol, "İBB'deki makamında kendisine açık hava reklam alanlarında büyük bir artış olduğunu, bunun kentsel estetiği bozduğunu, özellikle duvar ve parapet tarzı reklamların belediyenin kendi mecralarına zarar verdiğini ve uzun vadede kamu gelirlerini düşüreceğine dair fikirlerimi beyan ettiğimde bana bu hususlarla ilgili Murat Ongun'la görüşmem gerektiğini belirtti. Yani Ekrem İmamoğlu'nun, açık hava reklam alanlarıyla ilgili bütün süreci Murat Ongun'a devrettiği ve bütün süreçlerden bilgisi olduğu açıkça anlaşıldı. Bu süreçte ben bu yapının hiçbir aşamasında ve yerinde olmadım. Tam tersi mağdur edildim. Her ne kadar üzerime atılı suçlamaları kabul etmesem de ileride atfedilebilecek isnatlara istinaden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diye konuştu.

"TAMAMEN MURAT ONGUN'UN HİMAYESİNE BIRAKTI"

Şenol 19 Haziran'da da ek olarak ifade vermek istediğini söyleyerek, "Dosya kapsamında şüpheli konumunda olan reklam daire başkanlığının bağlı olduğu İBB genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe, benim sosyal hayatta da görüştüğüm bir kişidir. Bir konuşmamızda bu reklam alanlarıyla alakalı sorunlar hakkında Ekrem İmamoğlu'ndan randevu alıp görüştüğümü ve bana olumsuz cevap verdiğini Buğra'ya söylediğimde o da bana burasını Ekrem başkanın tamamen Murat Ongun'un himayesine bıraktığını, buraya Murat Ongun'dan başkasının müdahale edemediğini söylemişti. Dosyada şüpheli konumunda olan Serkan Öztürk isimli şahsı tanırım. Kendisi şu an Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney'in yakın arkadaşıdır. Serkan Öztürk, CHP'nin ilçe belediyelerinden ihale alır ve almış olduğu ihaleleri alt yüklenici olarak yüzde 90'ını İlbakların şirketlerine devreder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Politika, İmamoğlu, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • imre Tökeli:
    Makarios ekRUM 50 sene daha Silivri'den çıkamaz 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    darısı akp baskanlarina 0 0 Yanıtla
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