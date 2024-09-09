İBB Meclisi\'nde Vaniköy\'deki kaçak inşaat tartışması

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Vaniköy'deki kaçak inşaat ile ilgili konuşan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "16 Ağustos'ta tutanak tuttuklarını ifade ediyorlar. Tutanak tuttuysan inşaatı durdursana, neden müdahale etmiyorsun? Tutanak acele ile panik halinde yapılmış. Tutanakta Basit Onarım İzin Belgesi bile yok. Neresinden bakarsanız suistimal ve görevi kötüye kullanma var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere uyarıda bulunuyorum; lütfen suçluluk psikolojisi ile gitmeyin. Sorumlu kimse bu olayın üzerine gidin. İstanbul Boğazı'na ihanet eden kimse ortaya çıkarın. Bu durum dünyanın gözbebeği İstanbul Boğaziçi açısından hayati bir önem taşımaktadır" dedi.

İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Saraçhane'de bulunan İBB binasında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, açılış konuşmalarının ardından devam etti. Toplantıda AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından gündeme getirilen Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkılması konuşuldu. Okul, inşaat yapımı için alınan belgenin yetersiz olduğuna ve 90 gün olan sürenin geçtiğine dikkat çekti. Grup Başkanvekili Okul, inşaatın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından durdurulmasının ardından Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakta Basit Onarım Belgesi'nin olmadığını da sözlerine ekledi. Toplantıda CHP'nin yaptığı Paris gezisindeki sponsorların saklandığını da söyleyen Zeynel Abidin Okul, bu sponsorların açıklanmasını talep etti.

Gündem maddelerinin meclis üyelerince oylanmasının ardından oturum sona erdi.

"İBB yönetimini şeffaf olmaya davet ediyorum"

Toplantıda CHP'nin yaptığı Paris gezisindeki sponsorların saklandığını dile getiren AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "Şatafatlı Paris gezinizi kamuoyundan takip ettik. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtılmasına kimse hayır demez. Kiralanan sarayın ve orada yapılan harcamaların kaynağını sorduğumuzda İBB'den biri yaptığı açıklamada masrafların sponsorlardan karşılandığını söyledi. Bu sponsorlar neden kamuoyu ile paylaşılmıyor? Sponsorların belediye ile bir sözleşmesi var mıdır? Eğer sözleşme var ise bu meclisten oy alması gerekiyor. Böyle bir durum yaşanmadı. Bu sponsorlar eğer bağış yapacaksa bu da meclis onayını gerektirir. Kim bu sponsorlar, neden saklanıyor, neden açıklanmıyor? İBB yönetimini şeffaf olmaya davet ediyorum" dedi.

"Tutanak acele ile panik halinde yapılmış"

Vaniköy'deki kaçak yapı ile ilgili eleştiride bulunan Okul, "Yabancı bir yatırımcı Vaniköy'deki mülkü satın almış. Daha sonra Nisan 2023 tarihinde Bogaziçi İmar Müdürlüğü'nden 90 gün süreli Basit Onarım İzin Belgesi alıyor. Bu belge ile evde boya badana, mutfakta tamirat yapıp fayans değiştirirsiniz. Yabancı yatırımcı 90 günlük Basit Onarım Belgesi ile 5 adeti kaçak olmak üzere 7 tane bina yapmış. Bu belge ile bunları yapma şansı yok. 1 yıl önce bu belge ile inşaatlarını yapmışlar. Orada günlük 50-60 işçi çalışıyor. Bu izin biteli tam 1 yıl olmuş. Boğaziçi İmar Müdürlüğü vermiş olduğu belgeyi gidip kontrol etmiş mi? Birileri fotoğrafını çekip basına veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hemen müdahale ediyor. Sözü geçen belge ile kaçak yapıyla ilgili bildirimde bulunuyor. İl Müdürlüğü 22 Ağustos'ta alana giderek inşaatı durduruyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü mesai saati bitmek üzere suç duyurusunda bulunuyor. 16 Ağustos'ta tutanak tuttuklarını ifade ediyorlar. Tutanak tuttuysan inşaatı durdursana, neden müdahale etmiyorsun? Tutanak acele ile panik halinde yapılmış. Tutanakta Basit Onarım İzin Belgesi bile yok. Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor, suistimal ve görevi kötüye kullanma var. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere uyarıda bulunuyorum; lütfen suçluluk psikolojisi ile gitmeyin. Sorumlu kimse bu olayın üzerine gidin. Bu olayı aydınlatın. İstanbul'a, İstanbul Boğazı'na ihanet eden kimse ortaya çıkarın. Bu durum dünyanın gözbebeği İstanbul Boğaziçi açısından hayati bir önem taşımaktadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL