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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İlçelerimizde devletin gücünden başka hiçbir güç olmasın - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İlçelerimizde devletin gücünden başka hiçbir güç olmasın

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İlçelerimizde devletin gücünden başka hiçbir güç olmasın

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu ilçesinde yaptığı konuşmada, devletin gücünden başka hiçbir gücün olmamasını istediklerini belirtti. Turan, deprem ve terörle mücadele konularında yapılan çalışmalara değindi ve vatandaşlardan güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

02.02.2024 16:30
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "İlçelerimizde, sokaklarımızda devletin gücünden başka hiçbir güç olmasın istiyoruz. Hiçbir mafyavari yapıya, hiçbir çeteleşmeye asla göz yumamayız." dedi.

Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Burada halka hitap eden Turan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılının yaklaştığını anımsattı.

Bülent Turan, "50 binden fazla canımızın maalesef gittiği, 10 binlerce binanın çöktüğü, 11 ilimizin mahvolduğu bir süreci yaşadık. Üzerinden 1 yıl geçti. Tüm millet, 81 il kenetlendi o bölge ayağa kalksın diye. Devlet, millet, tüm dünya ayağa kalkmak için gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yarın Hatay'da olacağını ve ilk konutların teslimatının başlayacağını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Biz de inşallah salı günü sabah 04.17'de selaların okunmasıyla beraber o bölgede olacağız. O günü hatırlayacağız. Bir daha yanlış yapmamak, deprem başta tüm doğal afetlere tüm teknik imkanlarımızla engel olmak için altyapımızı, imarları düzeltmek, zemin etütleri için çok daha hassas adımlar atarak tekrar o günü anacağız. İstiyoruz ki bu memlekette bir daha deprem olmasın. Depremi engelleyemeyeceğimizi biliyoruz. O zaman daha tedbirli, düzgün, teknik imkanlarımızla beraber, 'ahbap çavuş' ilişkisine asla imkan vermeden, çok hassas imar planlarıyla beraber depremin en büyüğü de olsa en az hasarla o süreci atlatalım diye uğraşacağız."

"Terör içeride çok büyük oranda bitti"

Türkiye'nin olduğu coğrafi konum ve içinde bulunduğu tarihi süreçle beraber çok özel bir bölgede yer aldığına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu üretiliyor bir yerden, Avrupa'ya gidiyor, bizim üzerimizden geçirilmesi isteniyor. Göç, başta Afganistan, Pakistan, Suriye olmak üzere halk Avrupa'ya buradan ulaşıyor. Her alanda tarihi bir görevimiz var. İstiyoruz ki son terörist yok oluncaya kadar çalışarak, gayret ederek Türkiye'nin huzuruna, büyümesine omuz verelim. Zaman zaman şehit haberleri geldiğinde üzülsek de artık Türkiye'nin içinde çok büyük oranda patlamaların, terör faaliyetlerinin olmaması kaynağında kurutma adımından dolayı. Bütün gün, bütün yıl orada olmayı, terörle mücadele büyük bir kazanç elde etmeyi hep beraber takip edeceğiz."

Bülent Turan, "İlçelerimizde, sokaklarımızda devletin gücünden başka hiçbir güç olmasın istiyoruz. Hiçbir mafyavari yapıya, hiçbir çeteleşmeye asla göz yumamayız. Ne duyuyorsanız, ne biliyorsanız emniyetimize, jandarmamıza, kaymakamımıza bildirin. Yıl sonuna kadar tüm sokaklarımızın tertemiz olduğunu göreceksiniz. Polisimizden başka jandarmamızdan başka hiçbir güç tanımıyoruz." şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla ilgili büyük bir iddialarının olduğunu dile getiren Turan, "Avrupa'nın teslim olduğu bir süreçte, 'Hayır, olmayacak' deyip çok büyük gayret ediyoruz. İhbara ilişkin konu olduğunda mutlaka muhataplarıyla paylaşın." dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla çay içen Turan'a Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Necati Tarıman ve partililer eşlik etti.

Turan, Gelibolu'dan ayrıldıktan sonra MHP Lapseki İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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