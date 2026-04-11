İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Muhtarlarımızın her konuda yanındayız

11.04.2026 21:57
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Muhtarlarımızla ilgili her konuda yanınızdayız. Meclisimiz ne zaman bizden bilgi ve destek isterse, büyük bir heyecanla katkı sunarız. Bununla birlikte bazı konuların kanun gerektirmeden de çözülebileceğini belirtmek isterim. Kanun çıkana kadar bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Edirne'de düzenlenen 'Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy, Güçlü Türkiye Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Yardımcısı Turan'ın yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, siyasi parti temsilcileri ve 45 ilden gelen çok sayıda muhtar katıldı.

'MUHTARIN OLMADIĞI BİR SİSTEM DÜŞÜNÜLEMEZ'

İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, devletin her zaman muhtarların yanında olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Ancak İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte teknik destek vermeye her zaman hazırız. Genel müdür yardımcılarımız ve daire başkanlarımız burada. Muhtarlarımızla ilgili her konuda yanınızdayız. Meclisimiz ne zaman bizden bilgi ve destek isterse, büyük bir heyecanla katkı sunarız. Bununla birlikte bazı konuların kanun gerektirmeden de çözülebileceğini belirtmek isterim. Kanun çıkana kadar bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kanun sürecinde de taleplerinizi en üst makamlara iletme noktasında söz veriyorum. Değerli arkadaşlar, muhtarlık kurumu bu ülkenin en köklü kurumlarından biridir. 1829 yılından bu yana varlığını sürdüren muhtarlık, devlet ile millet arasında kurulan en önemli köprüdür. Muhtar; mahallesindeki, köyündeki her bireyi tanıyan, ihtiyaçları bilen ve çözüm için harekete geçen kişidir. Devletin ulaşamadığı noktada muhtar devreye girer. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz yoğun bir şekilde görev yapmaktadır. Ancak sahadaki en doğru bilgiyi muhtarlarımız sağlar. Bu nedenle muhtarlarımızın rolü vazgeçilmezdir. Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez. Bazı çevreler muhtarlık kurumunun gereksiz olduğunu ifade edebiliyor. Ancak bu doğru değildir. Muhtarlık sadece evrak işi değildir. Muhtar, mahallenin sözcüsüdür, danışmanıdır, rehberidir. Teknolojinin gelişmesi muhtarlığın önemini azaltmaz, aksine daha da artırır. Bu nedenle muhtarlarımızın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Biz de bu doğrultuda birçok adım attık. Muhtarlar Daire Başkanlığı'nı kurduk. Muhtarlarımıza yönelik çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdik. Muhtarlar Günü'nü ilan ettik. Sosyal haklarını geliştirdik, maaşlarını iyileştirdik ve çeşitli imkanlar sağladık" deyi konuştu.

'ORTAK PAYDAMIZ VATAN'

Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada yer aldığını söyleyen Turan, "Etrafımızda birçok kriz ve çatışma yaşanmaktadır. Buna rağmen ülkemiz güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Pandemi, deprem, terörle mücadele gibi birçok zorlu süreci birlikte atlattık. Bu süreçlerde devletimizin gücünü bir kez daha gördük. Terörle mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Bu mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Aynı şekilde uyuşturucuyla mücadelede de büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu noktada muhtarlarımızın desteği son derece önemlidir. Mahallelerinde olup biteni en iyi bilen sizlersiniz. Bu nedenle sizlerin katkısı olmadan bu mücadelelerin başarıya ulaşması mümkün değildir. Siber suçlarla mücadelede de önemli adımlar atıyoruz. Amacımız suç oluştuktan sonra müdahale etmek değil, suç oluşmadan önlemektir. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Huzurlu bir Türkiye için hep birlikte çalışmak zorundayız. Güvenli bir toplum, güçlü bir devlet demektir. Bu nedenle iş birliği içinde hareket etmeliyiz. Bu salonda 45 ilden gelen muhtarlarımız var. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz ancak ortak paydamız bu vatandır. Hepimiz aynı bayrak altında, aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Edirne'den tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'MUHTARLAR BİZİM GÖREN GÖZÜMÜZ, DUYAN KULAĞIMIZDIR'

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söylen Edirne Valisi Yunus Sezer, "Kıymetli muhtarlarımız; bizler çalışma arkadaşlarıyız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 'çalınmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayın' anlayışıyla görev yapıyoruz. Sizler seçilmişler olarak, bizler atanmışlar olarak görev yapıyoruz. Süreler kısa gibi görünse de zaman hızla geçiyor. Önemli olan bulunduğumuz makamlar değil, o makamlara ne kadar anlam kattığımız ve bu aziz millete ne kadar hizmet ettiğimizdir. Bir yıl da görev yapsak, 10 yıl da görev yapsak önemli olan bu zamanı iyi değerlendirmektir. Dolayısıyla bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu aziz vatanın her karışının şehitlerimizin kanıyla sulandığının bilincindeyiz. Onlara karşı bir sözümüz var: Bize bırakılan emanete sahip çıkacağız. İster seçilmiş olalım ister atanmış, hangi görevde olursak olalım o görevin hakkını vermek zorundayız. Temennim; her birimizin bu anlayışla çalışması ve milletimizin duasına mazhar olmasıdır. Üniversite yıllarımda demokrasinin ülkemize gelişi üzerine çalışmalar yapmıştım. Muhtarlığın demokrasinin ilk basamaklarından biri olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 'sandık namustur' kavramının da muhtarlık seçimleriyle birlikte önem kazandığını biliyoruz. Mersin Arslanköy'de 1947 yılında muhtarlık seçimlerinin haksız yere iptal edilmesi üzerine köy halkı, özellikle kadınlar, sandıklarına sahip çıkarak 'Bu sandık bizim namusumuzdur' demişlerdir. Bu ifade, demokrasi literatürümüzde önemli bir yer edinmiştir. Dolayısıyla muhtarlarımız, demokrasimizin en alt tabana yayılmasında çok önemli bir role sahiptir. Bugün gelinen noktada muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizler arasındaki en güçlü bağdır. Edirne'deki muhtarlarımızdan son derece memnunum. Onlar bizim gören gözümüz, duyan kulağımız ve devletimizin vatandaşa dokunduğu en önemli noktadır" ifadelerini kullandı.

'MUHTARLIK KURUMUNUN YASAL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR'

27 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek, muhtarların devletin sahadaki en etkin temsilcisi olduğunu söyleyen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, şöyle devam etti:

"Muhtarlık vatandaşın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten ve devletle vatandaş arasında denge kuran bir yapıdır. Bu nedenle muhtarlık kurumu bu devlete ve millete gereklidir. Biz makam yarışı yapmıyoruz. Muhtar; devletin temsilcisi, milletin sesi ve ikisi arasında bir köprüdür. Bu köprünün kendini geliştirmesi gerekir. Bu kapsamda eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. YÖK ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte projeler yürütüyoruz. Muhtar Akademisi gibi çalışmalarla muhtarlarımızın donanımını artırmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerde devletle ilişkiler, halkla iletişim ve kriz yönetimi gibi birçok konu ele alınmaktadır. Bizler sadece talep eden değil, aynı zamanda kendini geliştiren bir yapıyız. Ancak muhtarlık kurumunun yasal altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu yasa artık hayata geçirilmelidir. Bu, muhtarlık kurumunun daha etkin çalışmasını sağlayacaktır. Muhtarlık, bu devlet için vazgeçilmez bir kurumdur. Tarihte iki kez kaldırılmış ancak ihtiyaç nedeniyle yeniden kurulmuştur. Çünkü muhtar, vatandaşın devlete en hızlı ulaştığı noktadır. Bizler, Türkiye genelinde yüz binlerce muhtar olarak devletimizin sahadaki temsilcileriyiz. Bu nedenle muhtarlık kurumunun yasal olarak güçlendirilmesi şarttır. Muhtar; valinin, kaymakamın ya da belediye başkanının değil, doğrudan devletin temsilcisidir ve milletin hizmetindedir. Muhtarlarımızın daha donanımlı hale gelmesi, vatandaşın daha hızlı ve etkili hizmet almasını sağlayacaktır. Bu da devletimize olan güveni artıracaktır. Bizler vatandaşımıza hizmet ederken güler yüzle, anlayışla yaklaşmak zorundayız."

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

