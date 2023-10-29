İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 100. yıl video mesajı 5 milyondan fazla izlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda Bakan Yerlikaya, " Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul'da düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradedir. Selam olsun Mustafa Kemal Atatürk'e" ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın yayınladığı video mesaj 5 milyondan fazla izlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN 100. YIL MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet'in omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerin son vasiyeti, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesareti olduğunu" ifade etti.

"SELAM OLSUN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E"

Cumhuriyet'in harcında binlerce şehidin aziz canı, kahraman gazilerin asil kanı olduğunu belirten Yerlikaya, "Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye… Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Cumhuriyet'imizin 100. yaşı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

"'BEN SİZE TAARRUZU DEĞİL, ÖLMEYİ EMREDİYORUM' DİYEN KARARLILIKTIR"

Bakan Yerlikaya, açıklamasıyla beraber paylaştığı görüntülü mesajında da Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın büyük mutluluğunun hep birlikte yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti; "Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul'un işgalinde Boğaz'ı yaran düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradedir. Büyük Taarruz'da 'Vakit tamam, inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır Cumhuriyet.

"CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

En büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için feda-yı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

VİDEO MESAJI 5 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınedeniyle sosyal medyadan yayınladığı video mesaj 5 milyondan fazla izlendi.