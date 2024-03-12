İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova\'da Mehmetçiklerle iftar yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da Koç Tepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçiklerle birlikte iftar yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve beraberindekiler ile birlikte Hakkari Yüksekova'daki 2 bin 945 rakımlı Koç Tepe Üs Bölgesinde kahraman Mehmetçiklerle iftarını açtı.
Daha sonra Hakkari merkeze gelen Bakan Yerlikaya burada vali yardımcıları tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ikinci gününü Hakkari-Yüksekova 2 bin 945 rakımlı Koç Tepe Üs Bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte geçirdik. Onlarla birlikte iftarımızı açtık. Kahramanlardan üs bölge ile ilgili bilgiler aldık. Üs bölgelerimizin bize çok büyük yararları var, üstünlük var. 150 daimi üs bölgemiz, 51 geçici üs bölgemiz var. Koç Tepe 2 bin 945 rakımlı muhteşem bir manzarası var. Hem sınıra yakınlığı hem Şırnak Beytüşşebap yakınlığı ve Hakkari'den 60 kilometre uzaklıkta oldukça stratejik bir yerdir. Burada tüm geçiş güzergahlarını kontrol altına alıyoruz. Gece gündüz demeden 7/24, 365 gün bütün hava koşullarına rağmen içinde büyük bir teknolojimiz var hamdolsun. Jandarmamız aziz milletimizin huzur ve güvenliği ve terörle mücadelede duruşumuzu kararlılığımızı onların nefeslerini kesmekle ilgili Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gelmiş olduğumuz noktayı ve bu üs bölgeler bize büyük bir üstünlük sağlıyor. Kahraman Mehmetçiklerimizle bir araya geldik. Hakkari merkezde esnaflarımızla bir araya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü saat 13.00'da Hakkarili hemşerilerimiz ve kardeşlerimiz ile buluşacak. Biz İçişleri ailesi olarak göreve başladığımız günden buyana gece gündüz demeden kolluk güçlerimizle beraber içişleri ailemiz Türkiye'nin huzuru diye çıktık yollara terör başta olmak üzere tüm suç örgütleri ile mücadele ettik. Son terörist kalana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.
Bakan Yerlikaya daha sonra AK Parti Seçim irtibat ofisini ziyaret etti. Yerlikaya, sınırda son teknoloji ile halkın huzur ve güvenliğini sağladıklarını belirterek, "Terörle ilgili karar ve duruşumuz çok önemli bir noktaya gelmiş ki Hakkari'nin tüm ilçelerinde gece geç saatlere kadar gezebiliyor. Kapalı mera ve yaylamız yok. Terörle mücadele kararımızı, devam ediyor. Karada ve havada her yerde son teknoloji ile varız. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız diyor" dedi.
Deprem hazırlıkları konusuna da değinen Bakan Yerlikaya, 2 bin kişilik arama kurtarma ekibinin hazır olacağını söyledi. Ulaştırma Bakanının aradığını belirten Bakan Yerlikaya, Hakkari Zap suyu üzerinde 34 yeni köprünün yapılması için etüt çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi. - HAKKARİ
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