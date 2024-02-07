İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa\'daki depremzedelere konut teslim edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'daki depremzedeler için inşa edilen bin 314 konutun kuralarını çekip hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.
Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen, "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, "peygamberler diyarı, sahabeler şehri Şanlıurfa'nın gönlü güzel insanlarını" selamladığını dile getirdi.
Balıklıgöl'den Göbeklitepe'ye kadim tarihe ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın, uygarlığın şehri ve tarihin sıfır noktası olduğunu anlatan Yerlikaya, "Şanlıurfa'mız, Hazreti İbrahim'e selamet olmuş. Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıklarla, şanlı unvanına layık görülmüş bir şehirdir. Şanlıurfalı kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek, acısını, kederini paylaşmak, onların yanında olup yüreklerindeki ateşi söndürmek, bizim boynumuzun borcudur." dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Yerlikaya, yaşanan acının hala çok taze olduğunu, koklamaya kıyamadıkları yavruları, eli öpülesi anne ve babaları bu depremlerde kaybettiklerini hatırlattı.
Şanlıurfalı merhum şair Mehmet Akif İnan'ın "Sanma mesafeler koparır beni ve yıllar eskitir birliğimizi" dizelerine atıfta bulunan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne mesafeler kopardı, ne geçen zaman birliğimizi, beraberliğimizi eskitti. 6 Şubat'tan sonra koskoca bir millet ayağa kalktı. Devletimizin gücü, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve aziz milletimizin fedakarlıklarıyla, asrın felaketi hamdolsun asrın birlikteliğine dönüştü. Her doğan güneş, kardeşliğimizi daha da pekiştirdi. ve 6 Şubat'tan sonra el birliğiyle dünyanın en büyük arama, kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Şanlı şehrimiz, yaraların sarılması için devletimizle bir ve beraber oldu. Hazreti Eyüp sabrınız, sizlerin gösterdiği tevekkül, anlayış ve dayanışma ruhu, yapılan tüm çalışmaların bereketini artırdı. Artırmaya da devam ediyor. Hamdolsun işte bugün de bu sabrın neticesini alıyoruz. Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ardından şimdi de Şanlıurfa'mızda, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturuyoruz, kavuşturmaya da devam edeceğiz."
Ali Yerlikaya, yıkılan evlerin daha iyisini, güzelini ve güvenlisini yapacaklarına dikkati çekti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Dünyanın en büyük konut seferberliğiyle bir yıl gibi kısa bir sürede 11 ilimizde inşa ettiğimiz 46 bin konutumuzu sizlere teslim ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Şanlıurfa'da 9 bin 799'u konut, 651'i iş yeri, 441'i ahır olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün bin 208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı ise kırsalda olmak üzere toplam bin 314 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz. Yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz."
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