İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü

25.07.2022 17:58
İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın babası ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın babası ile telefonda görüştü. Aileye taziyede bulunan Bakan Soylu, "Evladınız bütün milletimizin evladı. Vakarınıza, metanetinize, sabrınıza minnettarız" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile şehidin baba ocağına giden Vali Memiş, acılı aileye taziyelerini iletti. Vali Memiş, "Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Selahattin ve tüm şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz bugün ülkemiz sınırlarında güven içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz" şeklinde konuştu.

Taziye ziyaretinde aile ile Vali Memiş'in telefonundan görüşen Bakan Soylu da, şehidin babası Necati Taşkın ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. "Sizin evladınız bütün milletimizin evladı" diyen Soylu, "Allah, cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Allah, bizleri sizlere mahcup etmesin. Biz, evladınızın yerini tutamayız ama emrinize 24 saat amadeyiz. Bütün aileye sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah sizden razı olsun. Vakarınıza, metanetinize, sabrınıza minnettarız" dedi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak, şehit Taşkın ve tüm şehitler için dua edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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