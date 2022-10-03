Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu

Mersin'deki polisevine yönelik saldırının yankıları devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda gazeteci olarak gösterilmesi büyük tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"SALDIRIYI SANKİ PKK DÜZENLENMEMİŞ GİBİ KONUŞUYOR"

Soylu, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'deki saldırıyı sanki PKK düzenlememiş gibi konuştuğunu söyledi.

"DİLŞAH ERCAN TERÖRİSTTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Soylu, "Kılıçdaroğlu ve CHP milletten özür dilemeli. Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var. Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir." dedi.

"BİZ BİR HATA YAPTIK DEMELERİ GEREKİYOR"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemektir. Sanki PKK bir çoğu sivil olan insanların kaldığı polisevimize katliama dönüşecek saldırı gerçekleştirmemiş, sanki şehitlerimiz olmamış, sanki uzun zamandır ilk kez böyle bir eylemle ilk kez karşılaşmamışız gibi bir utanmazlık ve bir yüzsüzlük ile Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan tutuklu gazeteciler raporunu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden anlamadan hem kendisini hem partisini hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek, aslında büyük bir felaketin kendileri için kapılarını aralamaktadırlar.