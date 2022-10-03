Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu

03.10.2022 17:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklamalar yaptı. CHP'nin hazırladığı ve içinde terörist Dilşah Ercan'ın da yer aldığı ifade edilen "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nu gösteren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu ve CHP milletten özür dilemeli. Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var. Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

Mersin'deki polisevine yönelik saldırının yankıları devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda gazeteci olarak gösterilmesi büyük tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"SALDIRIYI SANKİ PKK DÜZENLENMEMİŞ GİBİ KONUŞUYOR"

Soylu, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'deki saldırıyı sanki PKK düzenlememiş gibi konuştuğunu söyledi.

"DİLŞAH ERCAN TERÖRİSTTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Soylu, "Kılıçdaroğlu ve CHP milletten özür dilemeli. Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var. Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir." dedi.

"BİZ BİR HATA YAPTIK DEMELERİ GEREKİYOR"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemektir. Sanki PKK bir çoğu sivil olan insanların kaldığı polisevimize katliama dönüşecek saldırı gerçekleştirmemiş, sanki şehitlerimiz olmamış, sanki uzun zamandır ilk kez böyle bir eylemle ilk kez karşılaşmamışız gibi bir utanmazlık ve bir yüzsüzlük ile Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan tutuklu gazeteciler raporunu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden anlamadan hem kendisini hem partisini hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek, aslında büyük bir felaketin kendileri için kapılarını aralamaktadırlar.

YORUMLAR
500
Soylu: 'Kendi itiraflarını kendileri yaptıkları için Kılıçdaroğlu ve PKK'nın, sözde tutuklu gazeteciler raporundan kamuoyunun önünde özür dilemeleri... Soylu: 'Kendi itiraflarını kendileri yaptıkları için Kılıçdaroğlu ve PKK'nın, sözde tutuklu gazeteciler raporundan kamuoyunun önünde özür dilemeleri... Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı ABD merkezli, bizden eylem yapılan silahların seri numaralarını istediler Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı ABD merkezli, bizden eylem yapılan silahların seri numaralarını istediler

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:14:41. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement