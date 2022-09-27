Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın - Son Dakika
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Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın

27.09.2022 17:32

Mersin'de polisevine yapılan terör saldırısını kınayan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sert sözlerle yüklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş'a 'katil' diye seslenerek, "O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır" paylaşımında bulundu.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine dün akşam saat 23.00 sıralarında 2 kadın terörist tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 polis memuru şehit olurken, 1 poliste yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldü.

DEMİRTAŞ SALDIRIYI KINADI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, söz konusu saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN DEMİRTAŞ'A SERT YANIT

Demirtaş'ın mesajına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Sözlerine "Katil Demirtaş" diye başlayan Bakan Soylu, "Mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır..." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a çok sert sözlerle yüklendi: İğrenç ve aşağılıksın
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Son Dakika Politika Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın - Son Dakika
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