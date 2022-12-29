Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya jet yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan bey! - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya jet yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan bey!

29.12.2022 23:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Defalarca beni aradığı Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut" sözlerine cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan tartışma gittikçe alevleniyor. İki tarafta birbirine yönelik paylaşımlarına devam ediyor.

"CENAB-I HAKKIN KAYITLARINDA MEVCUT"

"Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi" diyen Süleyman Soylu'ya, "İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" şeklinde yanıt veren İmamoğlu'na bakandan cevap gecikmedi.

Twitter hesabından uzun bir açıklama yapan Bakan Soylu, İmamoğlu'nun telefon aramalarının Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut olduğunu söyledi. Soylu, "Neyin Diyeti Neyin Yalanları" başlıklı açıklamasında, "İmamoğlu basın açıklamamızdaki telefon görüşmesine verdiği cevapta 'Süleyman Soylu'yu aramadım' demiş. Bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" dedi.

Düelloda söz sırası İmamoğlu'nda: İstifanı bekliyorum Bakan bey

"İSTİFANI BEKLİYORUM BAKAN BEY"

Soylu'nun açıklamasından kısa süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında Bakan Soylu'yu istifaya davet etti. İmamoğlu, şunları söyledi: "Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!"

Düelloda söz sırası İmamoğlu'nda: İstifanı bekliyorum Bakan bey
YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Defalarca beni aradığı Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcuttur İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Defalarca beni aradığı Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcuttur Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: 'Gelir, ifadesini verir. Tespit edilirse de, edilmezse de gereği yapılır' Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: 'Gelir, ifadesini verir. Tespit edilirse de, edilmezse de gereği yapılır'

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya jet yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan bey! - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı
23:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya jet yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan bey!
23:06 Pele'nin ölümünün ardından yıldız isimler üst üste duygusal mesajlar paylaştı
22:45 Pele'nin vefatını öğrenen Beşiktaşlı Josef'ten duygusal sözler: Kabullenmek kolay değil
22:30 Futbolun iki efsanesi artık aramızda değil! İşte Pele ve Maradona'dan kalan son görüntü...
22:03 Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi
21:53 Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı
21:55 Futbol efsanesi Pele hayata gözlerini yumdu
21:35 Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil
21:35 İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Defalarca beni aradığı Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcuttur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 23:46:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya jet yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan bey! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement