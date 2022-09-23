Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın? - Son Dakika
Üye Girişi

Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?

23.09.2022 21:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik, "Amerika'nın aparatı" sözlerini kanıtlamasını isteyen ve 1 hafta süre veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, verdiği sürenin dolması üzerine sosyal medya hesabından 10 dakikalık bir video yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Özdağ, Bakan Soylu ile telefonda karşılıklı küfürleştiklerini iddia etmişti. Soylu ise "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor. Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur. Hangi pozisyonu aldıkları apaçık ortadadır. Milletimiz itibar etmesin" ifadelerini kullanmıştı.

BİR HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Bu sözler sonrası 16 Eylül'de bir video paylaşan Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik bu suçlamaları konusunda "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" dedi.

"PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUM"

Öte yandan Soylu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu öne süren Özdağ, "Süleyman Soylu. Ankara ve İstanbul'da 2 büro halinde parti kurma çalışmaları yürüttüğünü biliyorum. Ama çok fazla eksikliklerin olduğunu biliyorsun. Eksikliklerinden bir tanesi özellikle ABD, Almanya ve İngiltere ile ilişkilerdeki eksiklik, bunun farkındasın. Bu ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

SAAT 21:00'İ İŞARET ETTİ

Bir haftanın dolmasının ardından Özdağ, yeni bir paylaşımda bulunarak "Sana bir hafta süre vermiştim, süre doldu Süleyman! Bu akşam 21.00'de sosyal medya hesaplarımdan yayınlayacağım videoyu izle" ifadelerini kullandı.

10 DAKİKALIK VİDEO PAYLAŞTI

Saat 21.00'i işaret ettiğinde söz verdiği gibi bir video yayınlayan Özdağ, paylaşımına "Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın Süleyman? Trol ordunu ve kontrolündeki siteleri tetikçilik ve eski/yeni iftiralar için kullandın! Zafer Partisi iftiraları, hakaretleri, fiili engellemeleri aşarak yoluna devam edecek" notunu düştü.

10 dakikalık videoda Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili politikası nedeniyle Bakan Soylu'nun çok rahatsız olduğunu ifade eden Özdağ, geri adım atmayacağı mesajını verdi.

"AK DIŞINDA BİR PARTİLEŞME ÇABASI DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu'nun kendisine ait bir troll ordusu kurduğunu iddia eden Özdağ, "Kendisi her ne kadar siyaseti bırakacağını söylese de doğru değil, AK Parti dışında bir partileşme çabası devam ediyor" dedi.

YORUMLAR
500
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın? - Son Dakika


Son Dakika
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 21:32:33. #1.13#
SON DAKİKA: Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement