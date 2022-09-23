Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Özdağ, Bakan Soylu ile telefonda karşılıklı küfürleştiklerini iddia etmişti. Soylu ise "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor. Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur. Hangi pozisyonu aldıkları apaçık ortadadır. Milletimiz itibar etmesin" ifadelerini kullanmıştı.

BİR HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Bu sözler sonrası 16 Eylül'de bir video paylaşan Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik bu suçlamaları konusunda "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" dedi.

"PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUM"

Öte yandan Soylu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu öne süren Özdağ, "Süleyman Soylu. Ankara ve İstanbul'da 2 büro halinde parti kurma çalışmaları yürüttüğünü biliyorum. Ama çok fazla eksikliklerin olduğunu biliyorsun. Eksikliklerinden bir tanesi özellikle ABD, Almanya ve İngiltere ile ilişkilerdeki eksiklik, bunun farkındasın. Bu ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

SAAT 21:00'İ İŞARET ETTİ

Bir haftanın dolmasının ardından Özdağ, yeni bir paylaşımda bulunarak "Sana bir hafta süre vermiştim, süre doldu Süleyman! Bu akşam 21.00'de sosyal medya hesaplarımdan yayınlayacağım videoyu izle" ifadelerini kullandı.

10 DAKİKALIK VİDEO PAYLAŞTI

Saat 21.00'i işaret ettiğinde söz verdiği gibi bir video yayınlayan Özdağ, paylaşımına "Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın Süleyman? Trol ordunu ve kontrolündeki siteleri tetikçilik ve eski/yeni iftiralar için kullandın! Zafer Partisi iftiraları, hakaretleri, fiili engellemeleri aşarak yoluna devam edecek" notunu düştü.

10 dakikalık videoda Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili politikası nedeniyle Bakan Soylu'nun çok rahatsız olduğunu ifade eden Özdağ, geri adım atmayacağı mesajını verdi.

"AK DIŞINDA BİR PARTİLEŞME ÇABASI DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu'nun kendisine ait bir troll ordusu kurduğunu iddia eden Özdağ, "Kendisi her ne kadar siyaseti bırakacağını söylese de doğru değil, AK Parti dışında bir partileşme çabası devam ediyor" dedi.