Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı - Son Dakika
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Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı

05.08.2022 19:51
Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile öğrenci yurtlarına ilişkin toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile öğrenci yurtlarına ilişkin toplantı yaptı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dünya üzerindeki en büyük ve en nitelikli yurt altyapısına sahip olduğunu vurgularken, "Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz. 81 il, 251 ilçe 775 yurdumuz bulunuyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık bürokratları, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile öğrenci yurtlarına ilişkin bir toplantı yaptı. İçişleri Bakanlığı Gamer Salonu'nda gerçekleştiren toplantıya, Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er katıldı. Toplantıya 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri de videokonferans ile katıldı.

Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, dünya üzerindeki en büyük ve en nitelikli yurt altyapısına sahip ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz. 81 il, 251 ilçe 775 yurdumuz bulunuyor. Bu sayı yeni yatırımlarla artıyor. Bu anlamda hep birlikte yeni dönemi istişare etmek, atılacak adımları birlikte atmak ve artan yurt talebine kalıcı çözümleri birlikte üretebilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, Türkiye, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı - Son Dakika
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