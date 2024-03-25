İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 aylık dönemde 830 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 aylık dönemde 830 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 aylık dönemde 830 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 aylık dönemde yapılan operasyonlarda 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 417 çete çökertildi ve 2 bin 804 şüpheli tutuklandı. Yerlikaya, huzur ve güven ortamının sağlanması için seçimlerde de çalışacaklarını belirtti.

25.03.2024 19:49  Güncelleme: 19:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 aylık dönemimiz içerisinde bölücü, hain terör örgütüyle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Yapılan 22 bin 541 operasyonda, 60'ı ölü, 649'u sağ-yaralı ve 121'i de teslim olmak üzere 830 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Bakan Yerlikaya, İzmir'deki temasları kapsamında, Buca ilçesindeki Forbes Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ali Yerlikaya, yerel seçimler için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirilen "Türkiye'nin Huzuru İzmir'in Huzuru" programında yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını kutladı.

Sorumluluğu çok büyük olan İçişleri Bakanlığını ve görevlerini "huzur" kelimesiyle ifade ettiklerin anlatan Yerlikaya, bu anlamda "Türkiye'nin huzuru" diye yola çıktıklarını dile getirdi.

Terör operasyonları

Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında gerçekleştirilen terör operasyonlarına ilişkin rakamları ekran üzerinden paylaştı.

Terörün artık asimetrik savaşta maalesef ülkelerin enerjilerini boşa çıkarmak, vakitlerini harcamak, morallerini, motivasyonlarını bozmakla ilgili bir enstrüman olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"10 aylık dönemimiz içerisinde bölücü, hain terör örgütüyle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Yapılan 22 bin 541 operasyonda, 60'ı ölü, 649'u sağ/yaralı ve 121'i de teslim olmak üzere 830 teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de aynı dönemde 83 operasyonda 24 teröristi etkisiz hale getirdik. İçişleri Bakanlığı olarak 81 vilayet, 922 ilçede başta terör ve terör türleri ve tüm suç türleriyle ilgili durmadan, duraksamadan bu operasyonları yapıyoruz. Çünkü eğer huzurdan bahsediyorsak önce terörden bahsetmememiz lazım. Biliyorsunuz, tüm dünyada terörle ilgili bir sınav var. Yakın zaman içerisinde Moskova çok menfur bir saldırı yaşadı değil mi? Hepimiz terörü lanetliyoruz. En büyük insanlık suçu olduğunu düşünüyoruz. Kabul ediyoruz. O bakış açısıyla bunlarla mücadele ediyoruz ve biz bir hukuk devletiyiz. Son 22 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri döneminde bizim ittifak ortaklarımızla bakışımız, hep beraber aslında ülke olarak parlamento olsun, 1-2 parti hariç herkes 'Biz terör istemiyoruz' diyor. 'Nefret ediyoruz bunlardan' diyor. Biz de milletimizden almış olduğumuz bu destek ve duayla beraber güçlü ve kararlı bir şekilde bunların artık son çırpınışları olduğunu da söylemek istiyoruz."

Diğer operasyonlar

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini belirterek, 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 1127 operasyon yapıldığını ve gözaltına alınan 7 bin 770 şüpheliden 2 bin 804'ünün tutuklandığını söyledi.

Bu anlamda 417 organize suç çetesi çökertildiğini anlatan Yerlikaya, İzmir'de ise bu sürede 76 operasyon yapıldığını, yakalanan 336 zanlıdan 114'ünün tutuklandığını, 17 organize suç çetesinin çökertildiğini aktardı.

Yerlikaya, bu tarihler içinde kırmızı bültenle aranan 377 kişinin yakalandığını vurgulayarak, uyuşturucu ile mücadelede de önemli hamleler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İzmir'de bu süreçte 26 bin 096 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 2 bin 45 şüphelinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, ülke genelindeki asayiş konularında ise her 10 olaydan 9'unun aydınlatıldığını vurguladı.

Yerlikaya, söz konusu tarihlerde ülke genelinde 159 bin 445 firari hükümlünün yakalandığına, İzmir'de ise bu rakamın 13 bin 575 olduğuna dikkati çekti.

Kaçakçılık operasyonlarında 2 milyar 908 milyon liralık vergi kaybının önlediğini aktaran Ali Yerlikaya, siber suçlarla ilgili 163 bin 990 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

"Görev yaparken oy vermiş, oy vermemiş ayrımı yapmıyoruz"

Yerlikaya, söz konusu sürede 235 bin 925 düzensiz göçmenin yakalandığını, 159 bin 302 göçmenin ise ülkeye girişinin engellendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Huzur için çaba göstermemiz gerekir. Devlet olarak, hükümet olarak, bakanlıklar olarak, kurumlar olarak ama bu çabayı el birliğiyle yaparsak biz hem moral, motivasyon... yani birbirimize güç verme açısından daha motive edici oluyor ve daha sevimli, daha sempatik hale geliyor. Birbirimizden enerji alıyoruz. Bunu bizden esirgemeyin. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep beraber Türkiye olalım' diyen bir liderimiz var. Biz görev yaparken oy vermiş, oy vermemiş ayrımı yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın hepsi bize emanet ve her biri aziz üstün her biri en güzel şekilde, en güzel hizmeti almak, beklemek ve söz söylemek hakkına sahip diyorum. Başımızın, gözümüzün üstünde yeri var diyorum. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyoruz."

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan Yerlikaya, "Biz İçişleri ailesi olarak seçimin huzur ve güven ortamında yapılmasıyla ilgili ben de dahil tüm arkadaşlarımıza görev çıkardık. Bize bu noktada da güvenmeye devam edin. Biz seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında da Allah'ın izniyle sizin iradenizin en güzel şekilde, en huzurlu ve güven ortamında sandığa tecelli etmesiyle ilgili canla, başla çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Programda Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin birer konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 aylık dönemde 830 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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