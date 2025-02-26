İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Bu aziz millet Gazze ve Kudüs'ü asla yalnız bırakmaz' - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Bu aziz millet Gazze ve Kudüs'ü asla yalnız bırakmaz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'deki insani krize ilişkin Türkiye'nin asla sessiz kalmayacağını ifade etti. Yeni bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım edeceğini vurguladı. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken Yerlikaya, şimdiye kadar 61 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve Türkiye'nin bu süreçte insani yardım faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

26.02.2025 19:34
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Bakan Yerlikaya: "Bu aziz millet ne Kudüs'ü, ne Gazze'yi bir başına bırakmaz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu aziz millet ne Kudüs'ü, ne Gazze'yi, ne de Filistin'i asla öksüz de, bir başına da bırakmaz. Dünya sussa, Türkiye susmaz" dedi.

'Gazze için El Ele Yardım Kampanyası' tanıtım programında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her ne olursa olsun Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmadan dünyanın her noktasındaki mazlumlara yardım ettiğini belirtti. Yerlikaya, Filistin halkının da asla yalnız kalmayacağını, şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin Filistin halkının yanında olacağını söyledi.

"Yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki Gazze için el ele"

Din, dil, mezhep, etnik köken fark etmeksizin dünyanın her neresinde darda olan birileri varsa Türkiye olarak hep yanlarında durduklarını söyleyen Yerlikaya, "Bugün de Gazze'nin imarı ve ihyası için, çocukların gözlerinden akan yaşı silmek için, Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için hep birlikte el ele veriyoruz. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın timsali, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki Gazze için el ele" ifadelerini kullandı.

"Dünya sussa, Türkiye susmaz"

Gazze'de yaşanan soykırıma tüm dünyanın sessiz kaldığını belirten Yerlikaya, "7 Ekim 2023, insanlık tarihine kapkara bir gün olarak geçmiştir. Zira o günden itibaren Gazze'de üstelik de tüm dünyanın gözleri önünde korkunç bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor. Yardıma koşan insanlar, insanlıktan nasibini almayanlar tarafından öldürülüyor ve tüm bu acılar yaşanırken Gazze'den kulakları sağır eden bir ses yükseliyor. Ama duymuyorlar, görmüyorlar. Rabbimizin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, 'Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var; hakkı, hakikati konuşamazlar. Evet. Birileri sağır, duymuyorlar. Birileri kör, görmüyorlar. Ama kandillerinde yağ olup yanan bu aziz millet ne Kudüs'ü, ne Gazze'yi, ne de Filistin'i asla öksüz de bir başına da bırakmaz. Dünya sussa, Türkiye susmaz" diye konuştu.

"Bugüne kadar 61 bini aşkın sivil şehit oldu"

Filistin'de yaşanan insanlık dramına ilişkin Yerlikaya, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 61 bini aşkın sivil şehit oldu, 112 bin kardeşimiz yaralandı. Yaklaşık 2 milyon Gazzeli, doğduğu topraklardan, vatanlarından edildi. Gazze'de soykırımın başladığı ilk günden itibaren AFAD Başkanlığımız Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için acil ve insani yardım faaliyetlerini büyük bir seferberlikle sürdürüyor" dedi.

Filistin halkına insani yardım malzemelerini ulaştırabilmek için Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde bir hava köprüsü oluşturduklarını söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"14 uçak seferi gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ı ve STK'larımızın dahil olduğu seferlerle birlikte 15 iyilik gemisini Gazze'ye uğurladık. 96 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. 8 sahra hastanesi kurduk. 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. Viraneye dönen Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 25 bini aşkın çadırı Gazze'ye ulaştırdık. İlk etapta 400'ü aşkın konteyner de iyilik gemimize yüklendi. İnşallah en kısa sürede konteynerlerin de Gazze'de kurulumuna başlayacağız. Bütün çabamız vatanlarını, şeref ve haysiyetlerini müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize destek olmaktır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Bu aziz millet Gazze ve Kudüs'ü asla yalnız bırakmaz' - Son Dakika

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