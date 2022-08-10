İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız

10.08.2022 20:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok" şeklinde konuşmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla seçimlerde 400-500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddialarını yalanlayarak, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine AK Parti'den jet tepki gelmişti. Partisinin MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunu topluma izah etmeleri lazım" demişti.

TARTIŞAMAYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Tartışmaya İçişleri Bakanlığı da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'nun bilgileri nasıl temin ettiğini açıklamasını isteyen Bakanlık, aksi takdirde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. İçişleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir gazeteye verdiği röportajda '...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok....' ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47. maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır.

İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır.

"BAKANLIĞIMIZCA SUÇ DUYURSUNDA BULUNULACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz!

1-YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangileri ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.

2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nın her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.

3- Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir yaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça 'fişlenmesi' anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Seçmen bilgilerini nasıl temin ettiğini açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
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İçişleri Bakanlığı tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek... İçişleri Bakanlığı tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika
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