İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı - Son Dakika
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İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı

17.03.2022 22:15

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Burhan Kuzu'nun ölümünden önce kendisine söylediği sözleri canlı yayında açıkladı. Şahin, Kuzu'ya başkanlık sistemiyle ilgili soru yönelttiğini, onun da kendisine "Ah İdris'im sorma" dediğini ileri sürdü.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Türkiye'de uygulanmaya devam eden başkanlık sisteminin mimarları arasında gösterilen ve geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'yla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

KUZU'NUN İTİRAFINI AÇIKLADI

Şahin, Cem TV'de Atakan Sönmez ve CHP 4. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz'ün birlikte hazırlayıp sundukları "Not Defteri" programına konuk oldu. DEVA Partili Şahin, programda Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kurucularından AK Partili Burhan Kuzu'nun ölmeden önce kendisine yaptığı şok itirafı da açıkladı.

Burhan Kuzu'nun ölmeden önce yaptığı itirafı canlı yayında paylaştı: Ah İdris'im sorma

KUZU "AH İDRİS'İM SORMA" DEMİŞ

Kendisinin Kuzu'ya "Hocam başkanlık sistemi diye tutturdun, bütün yetkileri bir adama teslim ettin. Bu muydu senin istediğin başkanlık sistemi?" dediğini aktaran Şahin, Kuzu'nun ise kendisine cevaben, "Ah İdris'im sorma" dediğini söyledi.

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Son Dakika Politika İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı - Son Dakika
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