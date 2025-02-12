İİT, Trump ve Netanyahu'nun Açıklamalarına Tepki Gösteriyor

Politika

İran medyasında yer alan haberde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkını hedef alan açıklamalarına karşı Şubat ayında acil olarak toplanacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkını hedef alan açıklamaları dünyayı ayağa kaldırdı. Dünyanın dört bir yanından tepki gören açıklamaların ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına yaptığı acil toplantı çağrısı yanıt buldu. İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, diplomatik kaynaklar, toplantının Şubat ayında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Arakçi, Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüşmüştü

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Türkiye, Pakistan, Malezya ve Gambiya dışişleri bakanlarıyla görüşmüştü. Arakçi görüşmelerde, ABD ve İsrail'in Filistinlileri topraklarından sürmeye yönelik planlarına karşı İslam ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulamış, Trump'ın Gazze planını "Filistin'i yok etmeye yönelik sömürgeci bir girişim" olarak nitelendirmişti. Arakçi, uluslararası toplumun bu tür adımlara karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etmişti. Arakçi, İslam dünyasının, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden ve Filistin halkını hedef alan eylemlerine karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulamış, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının olağanüstü bir toplantıda bir araya gelerek bu konuyu ele almasının zorunlu olduğunu dile getirmişti. - TAHRAN