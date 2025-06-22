Altun: ABD'nin İran Saldırısı Kaosa Yol Açacak - Son Dakika
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Politika

Altun: ABD'nin İran Saldırısı Kaosa Yol Açacak

22.06.2025 17:23
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına eklemlenmesi Orta Doğu'da barış ve istikrara değil, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adımdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına eklemlenmesi Orta Doğu'da barış ve istikrara değil, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Altun, ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına eklemlenmesi Orta Doğu'da barış ve istikrara değil, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adımdır." ifadesini kullanan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'nin Irak ve Afganistan'a askeri müdahaleyle başlayan süreç nasıl ki dünyada daha fazla radikalleşme ve teröre yol açmış ise ABD'nin İran'a yönelik saldırısı da benzer sonuçlar üretebilecek niteliktedir. Batı'da Avrupa'nın siyasi haritasını değiştiren, yabancı ve Müslüman düşmanlığını kışkırtan; Doğu'da ise Batı düşmanlığı ve Amerikan karşıtlığını tetikleyen dinamiklerle Amerika'nın askeri müdahaleleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Amerika'nın İsrail'in soykırımcı savaş politikalarını engellemek ve kontrolden çıkmış Netanyahu yönetiminin zapt edilemez yönelişini dizginlemek yerine Netanyahu şebekesinin peşine takılması durumunda dünya barışı erişilmesi daha uzak bir hedef olarak kalacaktır."

Uluslararası toplumu, makul olanın etrafında kenetlenmeye, gözü dönmüş bir şebekenin uluslararası sistemi provoke ve sabote etme çabalarına karşı çıkmaya, bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde diplomaside ısrarcı olmaya davet eden Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgede ve dünyada istikrarı savunan, medeniyetler arasında barışı yücelten, Doğu ile Batı arasında uyumu teşvik eden siyasi yaklaşımımızı korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fahrettin Altun, Orta Doğu, Politika, Savunma, İsrail, İran, Son Dakika

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