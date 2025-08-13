İletişim Başkanı Duran'dan YİK toplantısı sonrası açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İletişim Başkanı Duran'dan YİK toplantısı sonrası açıklama

13.08.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun gündeminde, dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmeler, aile müessesesinin korunması amacıyla yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımların yer aldığını kaydetti. Burhanettin Duran, toplantıda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin öneminin ifade edildiğini aktardı. Duran toplantıda ayrıca 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyetinin ortaya konulduğuna dikkat çekerek, "Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi" ifadelerini kullandı.

Duran, toplantıda Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak açıklanan 2026-2035 yılları arasında eğitim, sosyal politikalar, iş hayatı, şehir planlaması başta olmak üzere birçok açıdan aile ve nüfusu korumak için yapılması gerekenlere ilişkin istişarelerde bulunulduğunu da açıkladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yüksek İstişare Kurulu, Burhanettin Duran, Türkiye Yüzyılı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Duran'dan YİK toplantısı sonrası açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır

19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit: Savaşı bitirmezse belli sonuçlarla karşılaşacak
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit: Savaşı bitirmezse belli sonuçlarla karşılaşacak
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:56
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
23:55
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
23:39
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
23:32
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
23:11
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 19:35:23. #7.13#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan YİK toplantısı sonrası açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.