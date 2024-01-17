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İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderiliyor - Son Dakika
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İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderiliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk uzay yolcusu olarak seçilen Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini duyurdu. Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 deney arasında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar farklı konular yer alacak.

İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'na Gönderiliyor
17.01.2024 - 17:46,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yapacağı faaliyetleri açıkladı. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor. Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, bu gece uzay yolculuğuna başlayacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Politika, Son Dakika

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