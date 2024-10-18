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Politika

İllegal Sağlık Uygulamalarına Son!

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yenidoğan çetesi olayında illegal uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.

18.10.2024 20:44
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "İllegaliteye, yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İnsanımızın hayatıyla ilgili yanlış uygulamaların hep peşinde olduk, peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmişti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamada bulundu.

"İnsanımızın hayatıyla ilgili yanlış uygulamaların hep peşinde olduk peşinde olmaya devam edeceğiz"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabilen altyapısı, insan gücüyle dünyaya örnek. ve büyük bir özveriyle yapılıyor bu. Bunu özveriyle yapan arkadaşlarımızın yanında illegaliteye, yanlış uygulamalara, geçmiş konuşmalarımda söylediğim gibi izin vermeyeceğiz. Çünkü bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda da biz her türlü önlemi alıyoruz. İllegalite ile mücadele veya yanlış uygulamalarla mücadele konusunda, hele de insanımızın hayatıyla ilgili yanlış uygulamaların hep peşinde olduk peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız"

Bakan Memişoğlu, "Malum kamuoyu şu anda 'yenidoğan çetesi' diye maalesef insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizasyonuyla meşgul ediliyor. Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek illegalite bunlar. Biz devlet olarak bunun her zaman peşinde olduk, her zaman da peşinde olacağız. Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız. Belki kamuoyu bilmiyor, bunu dezenforme edip yanlış imajla insanlara algı oluşturan arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Bu Mayıs 2023 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı Mali Şube Müdürlüğü'ne, emniyet teşkilatımıza ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İllegaliteyi ve yanlış uygulamaları önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan süreç ve çok teşekkür ederim İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze ve Adalet Bakanlığımıza. Bu süreçte çeşitli dinlemeler ve organizasyonu tespit ve ispatı ile ilgili delillerle beraber bu süreçte malumlarınız daha önce de olduğu gibi suçlular tutuklandılar. Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Bununla ilgili hastanelerimize ve ilgili birimlere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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