İmamoğlu: Büyükçekmece Barajı'nda bakteri riski yok - Son Dakika

İmamoğlu: Büyükçekmece Barajı'nda bakteri riski yok

İmamoğlu: Büyükçekmece Barajı\'nda bakteri riski yok
Son Güncelleme: 21.09.2023 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi ve bakteri oluşabileceği iddialarına cevap vererek, böyle bir riskin olduğu yerden su pompalamalarının mümkün olmadığını belirtti. İmamoğlu, İSKİ'nin her gün tedbirler aldığını ve su verilmesi konusunda güven sorunu olmadığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajlardaki suların azalması ve yüzde 4'e düşen Büyükçekmece Barajında bakteri oluşabileceği iddialarına, "Böyle bir riskin olduğu yerden su pompalamamız zaten mümkün değil" cevabını verdi.

Büyükçekmece'de çiftçilere tohum dağıtım töreninde basın mensuplarının sorunlarını cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 4 oranında kalan suyun bakteri ve hastalık yayabileceği iddialarına cevap verdi. Başkan İmamoğlu, "Bu konuda her gün tedbirleri alıyoruz. Bizim İSKİ, dünyanın en deneyimli kurumu. Böyle bir riskin olduğu yerden zaten su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce yaşamış bir göl. Yakın zamanlarda yaşadı. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. Aylardır İstanbul yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık İstanbul'a bir an önce ve yakın bölgeye gelmesi. Bizim bugün söyleyeceğimiz şey, suyun verilmesi hususunda kadim İSKİ kurumuna kimsenin güven sorunu yaşamaması. Ama her bireyin mutlaka suda tasarrufa dikkat etmesi, herkesin bir damla suyun bile çok önemli olduğunu bilmesini istiyoruz. Şu anda mevsimler olarak yağış zamanı geliyor, onu bekliyoruz. Şu anda tabii ki suyla ilgili bir alarm var doğa olarak var. Ama susuzluk diye bir durum ile karşı karşıya değiliz bu sene" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: Büyükçekmece Barajı'nda bakteri riski yok - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi dünya devine benzetti: Türkiye'nin Real Madrid'i
16:06 Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
15:51 Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
15:22 Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak
15:15 Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi
15:17 TCMB Rezervleri 14 Haftadır Yükseliyor
15:01 A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti
15:02 Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış
14:50 İstanbul'da başıboş sokak köpeği, küçük kızı kanlar içerisinde bıraktı
14:44 A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 16:31:47. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu: Büyükçekmece Barajı'nda bakteri riski yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement