İmamoğlu: Erdoğan, \'Sisi mi Binali mi?\' demişti, kendisi Sisi\'den yana tercihte bulundu

Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yerel seçimlerinde söylediği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" çıkışına atıfta bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. 'Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN, DİKKAT ÇEKEN "SİSİ" ÇIKIŞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerinde "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" çıkışına atıfta bulunan İmamoğlu çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"U DÖNÜŞÜNÜN EN SOMUT ÖRNEĞİNİ SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE YAŞADIK"

Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ziyaret etmesine gönderme yapan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi: "Daha dün Kanal İstanbul meselesinde 'yapacağız' diye heceleyen bir akıl, şimdi 'vatandaşın gündeminde olmayan bizim de gündemimizde olmaz diyebiliyor. Bu U dönüşünün en somut örneğini dün Sevgililer Günü'nde yaşadık.

"ERDOĞAN, SİSİ'DEN YANA TERCİHTE BULUNDU"

Sisi mi, İmamoğlu mu?' diyen sayın Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi."

ERDOĞAN'IN "SİSİ Mİ BİNALİ YILDIRIM MI?" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglerde, Cumhur İttifakı'nın o dönemki adayı olan Binali Yıldırım'a destek isterken Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu "Sisi" benzetmesiyle hedef almıştı. Erdoğan, 23 Haziran 2019 günü Sancaktepe'de yapılan mitingdeki konuşmasında, "Rahmetli Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesiyle söylenen sözleri hatırlayınız. Bilhassa muhalefete yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajları biliyoruz. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz" demişti.