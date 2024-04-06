Anıtkabir\'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu\'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor

Politika

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaret esnasında Aslanlı Yol'da yürürken kameralara açıklama yapan İmamoğlu'na görevliler müdahale etti.

"BUNUN İÇİN İZİN ALINMASI GEREKİYOR"

İmamoğlu, eşi ve CHP'li başkanlarla Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e doğru yürüdüğü sırada, kendisini çeken kameraya kısa bir açıklama yapmak istedi. Kısık sesle konuşarak Ata'nın huzuruna çıktıklarını ifade eden İmamoğlu'na o sırada bir görevli tarafından müdahale edildi. Görevlilerin "Bunun için izin alınması gerekiyor" diyerek araya girmesiyle İmamoğlu ve beraberindekiler duraksadı.

KONUŞMASINI YARIDA KESTİ

Daha sonra konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından "Tamam peki, tamam" diyerek yürüyüşüne devam etti.