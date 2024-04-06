Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor - Son Dakika
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Politika

Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor

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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'da eşiyle birlikte yürürken bir taraftan da kameralara açıklama yapan İmamoğlu'na görevliler "Bunun için izin almanız gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu.

06.04.2024 12:16  Güncelleme: 13:02
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaret esnasında Aslanlı Yol'da yürürken kameralara açıklama yapan İmamoğlu'na görevliler müdahale etti.

"BUNUN İÇİN İZİN ALINMASI GEREKİYOR"

İmamoğlu, eşi ve CHP'li başkanlarla Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e doğru yürüdüğü sırada, kendisini çeken kameraya kısa bir açıklama yapmak istedi. Kısık sesle konuşarak Ata'nın huzuruna çıktıklarını ifade eden İmamoğlu'na o sırada bir görevli tarafından müdahale edildi. Görevlilerin "Bunun için izin alınması gerekiyor" diyerek araya girmesiyle İmamoğlu ve beraberindekiler duraksadı.

İmamoğlu, İstanbul'un CHP'li İlçe Belediye Başkanlarıyla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

KONUŞMASINI YARIDA KESTİ

Daha sonra konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından "Tamam peki, tamam" diyerek yürüyüşüne devam etti.

Anıtkabir\'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu\'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor

Ekrem İmamoğlu, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • ferhat eser: Dünya Lideri Ekrem imamoğlu 137 238 Yanıtla Selami Karagülle: İstanbul’a Bir tane hizmeti olmayan Dünya lideri peeeh Zorla ite kaka lider olunmaz 120 81 Selami Karagülle: Şimdilik dünyada bir tane lider var oda Recep Tayyip Erdoğan 109 85 MUSTAFA erol ÖZEN: hangi dünyanın amma abarttın herhaldi kendi iç dünyanın olmalı 76 32
  • Murat Celik: Helal olsun sana tam düşündüğümüz gibi,konuşma yapmasanda olur ziyaretin yeter 121 166 Yanıtla
  • Seyyidali Can: O değil de kurum kazanmış ve oraya gitseydi (Kurum gitmezdi anıtkabire saraya giderdi) o görevli ona da uyarıda bulunabilirmiydi???? 92 117 Yanıtla Selami Karagülle: Kurum gitmiş olsa yolun ortasında açıklama yapacak kadar da görgüsüzlük yapmazdı sen bu zamana kadar siyasilerin burda basın açıklama yaptıklarını gördünmü 100 59
  • Hakim ATMACA: Bitmedi bu zihniyet 110 52 Yanıtla Ercan Karatas: AKP ZİHNİYETİ BENCE BİTMELİ ÖZELLİKLE SENİN 79 123 Selami Karagülle: Ercan Karataş SEBEP 29 16
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