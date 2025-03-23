İmamoğlu kararı öncesinde Çağlayan adliyesinde teyakkuz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi tamamlandı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından açıklayacağı öğrenildi. İmamoğlu, iki ayrı soruşturmada, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçları ile "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan ifade verdi. Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.
Karar açıklanmadan önce Çağlayan Adliyesi'nde önlemler arttırıldı. Kararın kısa sürede açıklanması beklenirken, mahkemenin bulunduğu kata yeni bariyerler kuruldu, özel güvenlik takviyeleri yapılıyor.
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